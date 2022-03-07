عمران خان يرفض مطالب غربية بإدانة روسيا: "لسنا عبيدا لكم"

هاجم رئيس وزراء باكستان عمران خان، يوم الأحد، السفراء الغربيين في إسلام أباد، الذين حثوا باكستان الأسبوع الماضي، على إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا، وسألهم ما إذا كانوا يعتقدون أن باكستان ”عبد“ لهم، وفق ما نقلته، وكالة ”رويترز“، اليوم الاثنين.

ونشر رؤساء 22 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مشتركة في الأول من آذار/ مارس الجاري، حثت باكستان على دعم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين العدوان الروسي على أوكرانيا.

وكان نشر تلك الرسالة علانية، خطوة نادرة.

وقال، عمران خان، أمام تجمع سياسي ”ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم.. نفعل أي شيء تقولونه؟“.

وامتنعت باكستان، الحليف التقليدي للغرب، عن التصويت مع توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ”توبيخا“ بأغلبية ساحقة لروسيا لغزوها أوكرانيا.

وقال خان ”أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟“ في إشارة إلى أن خصم باكستان اللدود امتنع أيضا عن التصويت.

وقال رئيس وزراء باكستان أيضا إن ”الدول الأوروبية لم تنتقد الهند على أفعالها في كشمير“، التي خاضت بسببها باكستان والهند حربين.

وأضاف ”باكستان عانت بسبب دعمها لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وبدلا من شكرها واجهت انتقادات“.

وتركزت الأضواء على عمران خان، وحكومته، بعد قيامه بزيارة لموسكو في أواخر شباط/ فبراير، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس الروسي أوامر لقواته بدخول أوكرانيا.

وقال خان ”نحن أصدقاء لروسيا كما أننا أصدقاء لأمريكا ونحن أصدقاء للصين وأوروبا، ولسنا في أي معسكر“.

وأضاف أن باكستان ستظل ”محايدة“ وستعمل مع الذين يحاولون إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي الـ 25 من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، أن ”عمران خان، عبّر عن قلقه من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا على البلدان النامية، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي في موسكو“، وفق ”رويترز“.

وأشار بيان الخارجية الباكستانية إلى أن خان ”عبر خلال الاجتماع عن أسفه لِما حدث مِن تطورات بين روسيا وأوكرانيا“، وقال إن ”باكستان تأمل أن تنجح الدبلوماسية في تجنب صراع عسكري“.