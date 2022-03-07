صحيفة: واشنطن تتهم موسكو بتجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تجند مرتزقة سوريين من ذوي الخبرة في حرب العصابات بالمدن، للقتال في أوكرانيا.

وقال أربعة مسؤولين للصحيفة الأميركية إن موسكو التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير وواجهت مقاومة لم تكن تتوقعها، باشرت في الأيام الأخيرة تجنيد مقاتلين سوريين لاستخدامهم في السيطرة على مناطق حضرية.

وشاركت روسيا في النزاع بسوريا منذ 2015 إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد.

وصرح مسؤول أميركي للصحيفة أن بعض المقاتلين السوريين موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا. ولم يقدم هذا المصدر مزيدا من التفاصيل.

وهناك مقاتلون أجانب على جانبي الجبهة في أوكرانيا.

ونشر رجل الشيشان القوي رمضان قديروف، المتمرد السابق الذي تحول حليفا للكرملين، مقاطع فيديو لمقاتلين شيشانيين في أوكرانيا، وقال إن بعضهم قُتلوا في المعارك.

على الجانب الآخر من الجبهة، سافر عشرات آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام إلى قواتها، وفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ولا تزال كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، بينما استولت روسيا على مدينة خيرسون الساحلية وصعّدت قصفها للمراكز الحضرية في كل أنحاء البلاد.

وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر عسكرية، إن القوات الروسية اقتربت صباح اليوم الإثنين كثيرا من كييف من الجهتين الغربية والشمالية الغربية.

وأضافت التقارير أن القوات الروسية من جهة إربين باتت تبعد عن كييف مسافة 20كم فقط.

من جانبها قالت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم الإثنين، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام كييف، مشيرة إلى أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف.

وفي هذه الأثناء نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان في العاصمة كييف سماعهم أصوات انفجارات عنيفة ومتتالية صباح اليوم.

وشهدت مدينة إربين الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال غربي العاصمة كييف، قصفا عنيفا تبعه اجتياح القوات الروسية لوسط المدينة وانتشار القناصة الروس على أسطح البنايات، في الوقت الذي تراجعت به القوات الأوكرانية إلى مناطق في جنوب المدينة.

و اضطر الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الفرار من القتال العنيف في المنطقة إلى الاحتماء عندما سقطت صواريخ في مكان قريب، وفقا لشهود من رويترز.

وساعد جنود وسكان عددا من كبار السن على الإسراع في ركوب حافلة مكتظة بينما كان البعض يرتعد خوفا.

و أدى استمرار القتال الأحد إلى عرقلة جهود إجلاء 200 ألف من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تحاصرها القوات الروسية، لليوم الثاني على التوالي، بينما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في حملته التي قال إنها تتقدم وفق الخطة المقررة، ما لم تستسلم كييف.