القوات الروسية تقترب من كييف

قالت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر عسكرية، إن القوات الروسية اقتربت صباح الإثنين كثيرا من كييف من الجهتين الغربية والشمالية الغربية.

وأضافت التقارير أن القوات الروسية من جهة إربين باتت تبعد عن كييف مسافة 20كم فقط.

وشهدت مدينة إربين الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال غربي العاصمة كييف، قصفا عنيفا تبعه اجتياح القوات الروسية لوسط المدينة وانتشار القناصة الروس على أسطح البنايات، في الوقت الذي تراجعت به القوات الأوكرانية إلى مناطق في جنوب المدينة.

و اضطر الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الفرار من القتال العنيف في المنطقة إلى الاحتماء عندما سقطت صواريخ في مكان قريب، وفقا لشهود من رويترز.

وساعد جنود وسكان عددا من كبار السن على الإسراع في ركوب حافلة مكتظة بينما كان البعض يرتعد خوفا.

و أدى استمرار القتال الأحد إلى عرقلة جهود إجلاء 200 ألف من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي تحاصرها القوات الروسية، لليوم الثاني على التوالي، بينما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في حملته التي قال إنها تتقدم وفق الخطة المقررة، ما لم تستسلم كييف.

ينام معظم المحاصرين في المدينة الساحلية تحت الأرض هربا من القصف شبه المستمر منذ ما يزيد على ستة أيام من جانب القوات الروسية التي طوقت المدينة وقطعت عنها إمدادات الغذاء والمياه والطاقة والتدفئة، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد القتلى المدنيين في الأعمال العدائية في أنحاء أوكرانيا، منذ أن شنت موسكو غزوها في 24 فبراير شباط، بلغ 364، منهم أكثر من 20 طفلا، مضيفة أن مئات آخرين أُصيبوا.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام ”أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية“.

ونفت موسكو مرارا مهاجمة مناطق مدنية.

بغضون ذلك، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا ”سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية“، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

ونقل مسؤول في الرئاسة الفرنسية عن الرئيس الروسي قوله لماكرون إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ”إما بالتفاوض وإما بالحرب“.

وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن الرئيس الروسي شدد على أنه ”لا يعتزم“ مهاجمة المواقع النووية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي لمس لدى بوتين ”تصميما كبيرا على تحقيق أهدافه“ بما في ذلك ”ما يسميه الرئيس الروسي نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها“.

وطالب بوتين بالاعتراف بشرعية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، واعتبارها أرضا روسية، والاعتراف أيضا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول إن هذه المطالب ”غير مقبولة“ من جانب الأوكرانيين.