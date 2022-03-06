إسرائيل تكشف إسقاط مسيرتين إيرانيتين قبل اختراقهما مجالها الجوي

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرتين إيرانيتين بدون طيار اخترقتا المجال الجوي الإسرائيلي قبل عام.

وقال ‏‎المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له عبر موقع ”تويتر“، إنه ”في شهر أذار/مارس من العام 2021 تمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من ‎إيران نحو ‎إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35“.

#عاجل كشف النقاب انه في شهر أذار 2021 تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من #إيران نحو #إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i pic.twitter.com/dZ4w2XMhaq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2022

وأضاف أدرعي، ”تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم احباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي“.

وأكد أدرعي، أن الطائرتين المسيرتين كانتا تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما.

#عاجل

لقد تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم احباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي. لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2022

بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وتحت بند سمح بالنشر، أن ”مقاتلات من نوع F35 إسرائيلية أسقطت قبل عام طائرتين إيرانيتين بدون طيار، محملتين بأسلحة وذخائر.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إن ”الطائرتين الإيرانيتين كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة، وقد تم نشر هذه المعلومات بعد سماح الرقابة العسكرية للجيش الإسرائيلي بذلك“.

وأوضحت القناة، أن الطائرتين انطلقتا من جنوبي إيران على مسافة 8 ساعات طيران من إسرائيل، وتم اسقاطهما بعيداً عن الحدود الإسرائيلية“.

بينما قالت القناة ”13“ العبرية، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران حاولت معرفة ما إذا كان من الممكن فتح طريق جديد لتوريد الأسلحة إلى غزة باستخدام طائرات بدون طيار.

ولفتت القناة إلى أنه تم اعتراض الطائرات الإيرانية على مسافة بعيدة من إسرائيل بوساطة طائرات مقاتلة من نوع ”F-35“.

تأتي هذه الحادثة، بعد وقت قصير من معلومات أخرى كشفها الإعلام العبري، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن الجيش الأمريكي أسقط طائرتين إيرانيتين في العراق قد تكون وجهتهما إلى إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن “ الجيش الأمريكي قام بإسقاط طائرتين إيرانيتين بدون طيار تم إطلاقهما من العراق“.

وأشارت القناة، إلى أنه ”بعد هذه الحادثة، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمؤسسة العسكرية بالاستعداد لإمكانية شن هجوم إيراني جديد“.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن إيران حاولت نقل متفجرات من قاعدة في سوريا، لعناصر في الضفة الغربية، عبر طائرات بدون طيار.

وفي تصريحات صحفية له، قال وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس، إنه ”تم اعتراض طائرة بدون طيار إيرانية كانت في طريقها إلى عناصر في الضفة الغربية، حيث كانت تحمل هذه الطائرة متفجرات ومواد لصناعة الصواريخ“.

وتابع غانتس، “ الطائرة بدون طيار الإيرانية كانت متوجهة من مطار T4 في سوريا، وتحمل متفجرات من مادة تي إن تي، لكن تم إسقاطها قبل وصولها للضفة الغربية“.