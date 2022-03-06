أوكرانيا: منفتحون على مناقشة نماذج غير عضوية "الناتو"

قال مفاوض أوكراني لشبكة ”فوكس نيوز“، إن بلاده لا تعتزم التنازل عن وحدة أراضيها خلال المحادثات مع روسيا، لكنها منفتحة على بحث ”نماذج غير عضوية حلف شمال الأطلسي“ من أجل مستقبل أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وسط معارضة موسكو، واستشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعضوية أوكرانيا المحتملة في الحلف كدليل على ما يصوره على أنه عدوان للحلف على بلاده.

وقال المفاوض ديفيد أراخاميا في تصريحات نُشرت على موقع ”فوكس نيوز“ على الإنترنت، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت: ”الرد الذي يأتينا من دول حلف شمال الأطلسي هو أنهم ليسوا مستعدين حتى لمناقشة انضمامنا إلى الحلف، وليس خلال 5 أو 10 سنوات مقبلة“.

وأضاف: ”نحن على استعداد لمناقشة بعض النماذج غير عضوية الحلف، على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك ضمانات مباشرة من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة، والصين، والمملكة المتحدة، وربما ألمانيا، وفرنسا، نحن منفتحون على مناقشة مثل هذه الأمور في دائرة أوسع، ليس فقط في المناقشات الثنائية مع روسيا، لكن أيضًا مع شركاء آخرين“.

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.

واتفق الجانبان، يوم الخميس الماضي، على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، غير أن تنفيذ ذلك تأخر.

وذكر الجانب الأوكراني أنه من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات، غدًا الإثنين.

وعقدت روسيا، وأوكرانيا، جولتين من المحادثات منذ الغزو الروسي، الذي وصفته موسكو بعملية عسكرية خاصة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا تسعى إلى تحقيق أهدافها في أوكرانيا ”سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية“، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.

ونقل مسؤول في الرئاسة الفرنسية عن الرئيس الروسي قوله لماكرون إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ”إما بالتفاوض وإما بالحرب“، مضيفًا أن الرئيس الروسي شدد على أنه ”لا يعتزم“ مهاجمة المواقع النووية الأوكرانية.

وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته إن الرئيس الفرنسي لمس لدى بوتين ”تصميمًا كبيرًا على تحقيق أهدافه“، بما في ذلك ”ما يسميه الرئيس الروسي نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها“.