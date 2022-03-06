"الطاقة الذرية": إدارة محطة زابوريجيا الأوكرانية باتت تحت إمرة روسيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأحد، إن العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا يواصلون تشغيلها، لكن الإدارة تخضع الآن لأوامر قائد القوات الروسية التي استولت عليها الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة الدولية، عن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية.

وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي: ”أنا قلق للغاية، القوات الروسية قطعت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، مما عقد الاتصالات مع المحطة“.

وأضاف غروسي في بيان أنه ”يجب السماح للإدارة والموظفين بأداء واجباتهم الحيوية في ظروف مستقرة دون تدخل أو ضغط خارجي لا داعي له“.

ويوم الجمعة الماضي، سيطرت القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في هجوم أثار الانزعاج في أنحاء العالم وقالت واشنطن إنه ينذر بكارثة، لكن مسؤولين قالوا في وقت لاحق إن المنشأة صارت آمنة.

ونقل الهجوم على محطة ”زابوريجيا“ النووية الصراع إلى مكان شديد الخطورة.

ومع سقوط القذائف على المنطقة، اندلع حريق في مبنى تدريب مما أشعل المخاوف في أنحاء العالم، قبل أن يتم إخماد الحريق ويعلن المسؤولون أن المنشأة أصبحت آمنة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن ”العالم تفادى بالكاد كارثة نووية“.

وأضافت في جلسة طارئة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن الهجوم بمثل ”تصعيدا خطيرا جديدا“ في الغزو الروسي لأوكرانيا، محذرة من استمرار وجود ”خطر وشيك“.

وطالبت بضمانات من موسكو بعدم تكرار ما حدث.

وكان مسؤول في ”إنرجوأتوم“، وهي الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية قال إنه ”لم يكن هناك مزيد من القتال وإن الإشعاع كان طبيعيا“، لكن الشركة لم تعد على اتصال بإدارة المحطة أو تسيطر على المواد النووية بها.

و“زابوريجيا“ هي الأكبر بين أربع محطات للطاقة النووية في أوكرانيا والتي توفر معا حوالي نصف الكهرباء في البلاد.

وتبلغ طاقة كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست 950 ميغاوات أو ما مجموعه 5.7 غيغاوات وفقا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم توصيل الوحدة الأولى بالشبكة عام 1984 والأخيرة عام 1995.

وتعتبر محطة توليد الكهرباء ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا لأنها لا تبعد سوى 200 كيلو متر عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.