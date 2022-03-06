إيران: مفاوضات الاتفاق النووي لم تنته وننتظر توضيحًا من روسيا

أكد مستشار فريق التفاوض الإيراني في فيينا، محمد مرندي، مساء اليوم الأحد، أن المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن ”إيران تنتظر من موسكو توضيح مطالبها للولايات المتحدة“.

وقال مرندي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ إن ”المحادثات النووية لم تنته بعد، حيث تنتظر إيران من موسكو توضيح مطالبها للولايات المتحدة“.

وأضاف مرندي ”من ناحية أخرى، لم تستجب الولايات المتحدة لعدد من مطالب إيران، والتي تعد أساسية لإحياء الاتفاق النووي وتنفيذه بالكامل“.

وقلل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات.

وقال بلينكن في تصريحات منفصلة لشبكة ”سي بي إس“، إن العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا ”لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن المطالب الروسية خارج السياق“.

وكانت الأطراف المتفاوضة في فيينا قالت، خلال الأيام القليلة الماضية، إن الاتفاق بات في مراحله الأخيرة، وإنه سيتم الإعلان عن إعادة إحيائه خلال أيام قليلة.

ورغم التقدم الحاصل في المفاوضات النووية، لا تزال هناك خلافات بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا لم يتم حلها، فلن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس السبت، إن موسكو طلبت ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة تتضمن تأكيدًا بأن العقوبات الغربية لن تعرقل التعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري الكامل، مع الإيرانيين إذا تمت استعادة الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن دبلوماسي غربي كبير، قوله إن ”مطالب روسيا الجديدة تهدد المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الدولي، ومن المحتمل أن يجعل مطلب روسيا في اللحظة الأخيرة من المستحيل إحياء الاتفاق مع إيران“.

وقال السفير الصيني في طهران تشانغ هوا، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم الأحد، إنه ”يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات أكثر إيجابية لإحياء الاتفاق النووي، وحل القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن“.

وتهدف المفاوضات النووية المباشرة التي بدأت، منذ أبريل/نيسان العام الماضي، إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منتصف، العام 2018.