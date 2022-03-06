روسيا: الدول التي تتيح لأوكرانيا استخدام مطاراتها تعتبر مشاركة في الصراع

اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بأن أي دولة تتيح لسلاح الجو الأوكراني استخدام مطاراتها لشن هجمات على روسيا يمكن اعتبار أنها ”دخلت الصراع“.

وقال ”كوناشينكوف“ وفقا لما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء إن ”استخدام شبكات المطارات الخاصة بهذه الدول قاعدة لطائرات عسكرية أوكرانية، واستخدامها لاحقا ضد القوات المسلحة الروسية، ربما يُنظر إليه على أنه مشاركة من هذه الدول في نزاع مسلح“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق يوم الأحد، إن حملته في أوكرانيا تسير وفق الخطة المقررة ولن تنتهي قبل أن توقف كييف القتال.

جاء ذلك في الوقت الذي فشلت فيه لليوم الثاني على التوالي جهود إخلاء مدينة ماريوبول التي تعرضت للقصف الشديد.

أدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في هذا الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في أسرع أزمة لاجئين نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن بوتين أجرى محادثات استمرت قرابة ساعتين اليوم الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن الأخير لم يقنع موسكو بعد بإلغاء الحملة التي دخلت يومها الحادي عشر، في تكرار لما آلت إليه الجهود الدولية الأخرى الرامية لنزع فتيل الأزمة.

وقالت السلطات في ماريوبول الأحد، إنها ستحاول مرة ثانية إجلاء بعض السكان البالغ عددهم 400 ألف بعد أن تعرضت المدينة الساحلية الأوكرانية للقصف على مدى أيام، ما جعلهم محاصرين دون تدفئة أو كهرباء أو مياه.

لكن خطة وقف إطلاق النار انهارت كما حدث أمس السبت، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين أبلغ أردوغان بأنه مستعد للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب، لكن أي محاولة لإطالة أمد المفاوضات ستفشل.

وأعلنت تركيا أن أردوغان ”دعا إلى وقف إطلاق النار لتهدئة المخاوف الإنسانية“.

وجددت كييف مناشدتها للغرب تشديد العقوبات بما يتجاوز الجهود الحالية التي أضرت بالاقتصاد الروسي، كما طلبت المزيد من الأسلحة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا خلال زيارة إلى مولدوفا المجاورة لأوكرانيا، إن واشنطن تدرس ”بكل فاعلية“ كيف يمكنها إرسال طائرات لبولندا إذا قررت وارسو إمداد أوكرانيا بطائراتها الحربية.

وتصف موسكو الحملة التي أطلقتها في 24 شباط/فبراير بأنها ”عملية عسكرية خاصة“، وتقول إنها لا تعتزم احتلال أوكرانيا التي كانت يوما جزءا من الاتحاد السوفيتي لكنها تتجه الآن نحو الغرب وتسعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.