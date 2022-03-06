بلينكن: روسيا ارتكبت جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، أن تقارير وصفها بـ“الموثوقة للغاية“، تشير إلى ارتكاب روسيا جرائم حرب في هجومها على أوكرانيا، وخصوصاً باستهدافها مدنيين.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية عن بلينكن قوله: ”اطلعنا على تقارير موثوقة للغاية عن هجمات متعمدة على مدنيين ترقى إلى جرائم حرب“، مؤكدا ”أن الولايات المتحدة تنظر في هذه المعلومات“.

واعتبر الوزير الأمريكي متحدثا من مولدافيا بعدما زار بولندا على الحدود الأوكرانية، أن الحرب قد ”تستمر لبعض الوقت“، لكنه رأى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”محكوم عليه بالهزيمة“ في أوكرانيا.

وقال: ”الانتصار في معركة لا يعني الانتصار في الحرب، والسيطرة على مدينة لا تعني السيطرة على قلب الشعب الأوكراني وروحه“، وتابع: ”الشعب الأوكراني أثبت أنه لن يرضخ لفلاديمير بوتين أو روسيا ولن يسمح له بأن يحكمه“.

وقلل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات.

وقال بلينكن في تصريحات منفصلة لشبكة ”سي بي إس“، إن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا ”لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن المطالب الروسية خارج السياق“.

وتواصل القوات الروسية في اليوم الحادي عشر من غزو أوكرانيا تقدمها نحو كييف في الشمال مستهدفة المدن الأوكرانية بعمليات قصف أسفرت عن مقتل 351 مدنيا وجرح أكثر من 700 آخرين، كما تسببت بتهجير أكثر من 1,5 مليون شخص خارج بلادهم، بحسب الأمم المتحدة. فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ”تعمل جاهدة“ للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى مولدافيا: ”لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية من طراز ”إف -16″، في أحدث محاولة لمساعدة أوكرانيا للرد على العمليات العسكرية الروسية.