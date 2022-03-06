تقرير: إسرائيل بصدد استقبال مئات اللاجئين الأوكرانيين الأسبوع المقبل

حدد وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، عددا من المحاور الرئيسة للتعاطي الإسرائيلي مع أزمة اللاجئين الأوكرانيين، من بينها إقامة مراكز إغاثة واستيعاب، فضلا عن خطوات أخرى وفقا لتقرير نشرته صحيفة ”معاريف“ اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن ”وزير الخارجية أصدر تعليمات بشأن الأزمة في أوكرانيا، تشمل العمل على محاور، منها إقامة مستشفى ميداني إسرائيلي في أوكرانيا بالتعاون مع وزارة الصحة، والمركز الطبي الإسرائيلي شيبا، والدائرة العامة للخدمات الطبية“.

وتتضمن العمليات الإسرائيلية بشأن الأزمة، إرسال مساعدات إنسانية متدفقة، وفقا للاحتياجات التي تحددها السلطات الأوكرانية المختصة والدول المجاورة.

ويشمل المحور الثالث إقامة مراكز إغاثة واستيعاب للاجئين الأوكرانيين، سواء من اليهود أو غيرهم، عند المعابر الحدودية الأوكرانية تحت إشراف ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الأحد، أن مئات اللاجئين الأوكرانيين بصدد الوصول إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى بدء تنفيذ عملية إغاثة وإنقاذ اليهود من أوكرانيا تسمى ”كفالة إسرائيل“، مشيرة إلى أن ثمة تقديرات بأن قرابة 200 ألف يهودي ممن يمتلكون ”حق العودة“ يعيشون هم أو أبناء عوائلهم في المدن الأوكرانية.

وبينت أنه قبيل اندلاع الغزو الروسي، كان يتواجد بداخل أوكرانيا قرابة 12 ألفا من حملة الجنسية الإسرائيلية، تبقى منهم حاليا قرابة 4500 إسرائيلي، بعضهم برغبته. وأكدت في ذات الوقت أن قرابة 5500 إسرائيلي فروا من الحرب وعادوا بالفعل إلى إسرائيل.

وأضافت صحيفة ”ماكور ريشون“ أن من وصلوا إلى إسرائيل حتى الآن من المواطنين الأوكرانيين (بخلاف الإسرائيليين) لا يزد عن بضع عشرات فقط، وأن وزارة الهجرة والاستيعاب تعتزم استقبال بضع مئات من لاجئ أوكراني الأسبوع المقبل.

وتابعت أن يوم الأحد المقبل سيشهد، حسب التوقعات، وصول 3 رحلات جوية قادمة من دول متاخمة، تقل قرابة 300 يهودي أوكراني، قادمين من وارسو عاصمة بولندا وكيشينيف عاصمة مولدوفا، فضلا عن رحلة جوية تقل قرابة 100 طفل يتيم، تم ترتيب رحلتهم تحت رعاية حركة ”حباد“ اليهودية، على أن تقلع هذه الرحلة من مدينة أياسي في رومانيا.

وأشارت إلى أن اللاجئين الأوكرانيين، يتم استيعابهم في مراكز هجرة ومراكز الوكالة اليهودية وصندوق الصداقة، وسيتم نقلهم إلى إسرائيل وتسكينهم في مدارس داخلية ونزل شباب تحسبا لترتيب مناطق سكنية ثابتة.

وأكدت الصحيفة أنه منذ بدء الغزو الروسي، تلقت إسرائيل آلاف الطلبات من أشخاص يرغبون في الهجرة إليها، وأن 25% منهم على الأقل غير مصنفين على أنهم من مستحقي الهجرة إلى إسرائيل.

ونقلت عن نائبة مدير منظمة الهجرة ”نتيف“ يوليا دور، أن هناك طلبات تم اعتبارها ”مزيفة“، مضيفة: ”ينبغي علينا تحديد من هم الأشخاص الذين لديهم حق الهجرة، ويمكنهم إثباتها أمام وزارة الداخلية، على الرغم من أننا في حالة طوارئ، لكن فحص الطلبات ليس جزئيا فقط“.

ونبهت إلى أن مندوبي الوكالة اليهودية ومنظمة ”نتيف“ اليهودية، يعملون حاليا في 4 مدن رئيسة متاخمة لحدود أوكرانيا، وأن 7 مندوبين يعملون في مدينة وارسو (بولندا)، وفي كيشينيف (مولدوفا) يعمل 3 مندوبين، وفي بوخارست (رومانيا) ثلاثة أيضا، فيما يتواجد 4 منهم في بودابست (المجر).

واقتبست عن مصادر داخل منظمة ”نتيف“، قالت إنها تلقت 438 طلبا للحصول على تأشيرة هجرة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، وصادقت فقط على 262 منها.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ بدء الغزو تم رفض دخول 72 أوكرانيا بعد وصولهم إلى مطار بن غوريون الدولي، ونقلت عن مصادر مطلعة، أن السبب يكمن في أن بعضهم زار إسرائيل من قبل وكان مثيرا للمشاكل، وأصبح له سجل جنائي أو أمني لديها.

وبينت الصحيفة أنه تم رفض بعضهم؛ لأنهم في الماضي أيضا اُعتبروا مقيمين غير شرعيين، أو قدموا طلبات وهمية للحصول على وضعية لاجئ.

وكان السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، قد عقد، الثلاثاء الماضي، مؤتمرا صحفيا أعرب خلاله عن إحباطه الشديد جراء ما اعتبره ”رفض إسرائيل استقبال لاجئين أوكرانيين“. وذكر أن تل أبيب ”رفضت دخول لاجئين أوكرانيين وصلوا إليها من بولندا والمجر“.

وأضاف: ”السلطات الإسرائيلية أعادت عشرات المواطنين الأوكرانيين لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون الدولي إلى الدول التي أتوا منها في الأيام الأخيرة“.

ودعا حكومة إسرائيل لإعادة النظر في ملف اللاجئين من منطلق إنساني، منتقدا مطالبتهم بدفع مبلغ كفالة يبلغ 10 إلى 20 ألف شيكل.

وعلقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مطالبة السفير الأوكراني بـ ”الالتزام بالحقائق“.

وأضافت: “ 97 مسافرا يحملون جواز سفر أوكرانيا، وصلوا بالفعل حتى صباح الثلاثاء الماضي، ولم يتم رفض دخول أحد منهم، عدا اثنتين“.

وعللت الرفض بأن إحداهما وصلت عبر جورجيا وتحمل هوية مستعارة، وجاءت أخرى من بولندا وتبين أن هدفها الهجرة. وأكدت أنهما أعيدتا إلى البلدين اللذين جاءتا منهما، وفقا للقواعد الدولية للطيران.