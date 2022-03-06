التلفزيون الروسي: بوتين يجري محادثات مع ماكرون

ذكر التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأجرى بوتين محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الأحد حثه خلالها الأخير على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

الخميس الماضي، قال الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر الخميس إن ”الأسوأ لم يأت بعد“ في أوكرانيا ، وذلك بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبه، لفت بوتين إلى أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها المحايد ستتحقق على أي حال.

إلى ذلك، نقل مسؤول فرنسي أن ماكرون توجه لبوتين قائلا: ”أنت تكذب على نفسك. ذلك سيكلف بلدك غاليا وسينتهي الأمر ببلادك بعزلة وضعف وتحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدا“.

وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي أن ما قاله بوتين خلال الاتصال لم يتضمن ”أي شيء يمكن أن يطمئننا“. وأضاف أن بوتين أكد ”روايته“ بأنه يسعى إلى ”القضاء على نفوذ النازيين في أوكرانيا“.

وأفاد المسؤول الفرنسي أن ماكرون أبلغ نظيره الروسي أنه ارتكب ”خطأ فادحا“ في حق أوكرانيا وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف وأن الحرب ستكلف روسيا غاليا على المدى الطويل.

واليوم الأحد، طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا، تقديم المزيد من العون للاجئين الأوكرانيين المتجهين إليها والعالقين في ميناء كاليه الفرنسي، مضيفا أن المسؤولين البريطانيين يعيدون الكثيرين منهم؛ لأنه ليس لديهم التأشيرات أو الأوراق المطلوبة.

وقال دارمانان لراديو أوروبا 1 مشيرا إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: ”اتصلت مرتين بنظيرتي البريطانية، وطلبت منها فتح قنصلية (لهم) في كاليه“.

ومضى قائلا: ”لدينا علاقات طيبة مع (باتيل)… أنا متأكد من أنها ستحل هذه المشكلة، وفقا لرويترز.

وأضاف دارمانان أن المئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى كاليه في الأيام القليلة الماضية، ويأملون في الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة، لكن المسؤولين البريطانيين أبعدوا الكثيرين بعد أن طلبوا منهم الحصول على تأشيرات من أي من القنصليتين البريطانيتين في باريس أو بروكسل.

وتعتبر الهجرة قضية حساسة في بريطانيا بعد أن قال دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي للناخبين ”إن الخروج سيعني إعادة سيطرة بريطانيا على منافذها الحدودية“.

وسبق أن عبرت السلطات الفرنسية عن استعدادها للقيام بدورها بالكامل إزاء الترحيب بالنازحين الأوكرانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن ”فرنسا استقبلت على أراضيها حتى الآن حوالي 800 نازح أوكراني، ممن فروا من بلادهم منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير الماضي، بعضهم وصل بالطائرة إلى مطار بوفيه، القريب من باريس، وآخرون وصلوا بالسيارة إلى مدينة نيس في جنوب البلاد“.