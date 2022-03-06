بابا الفاتيكان: الصراع في أوكرانيا حرب وليس عملية عسكرية‎‎

رفض بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، تأكيد روسيا بأنها تنفذ ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا قائلا إن البلاد تتعرض لحرب.

وأضاف في خطابه الأسبوعي أمام الحشود المجتمعة في ساحة القديس بطرس: ”تتدفق في أوكرانيا أنهار من الدم والدموع. هذه ليست عملية عسكرية، إنها حرب تؤدي إلى الموت والدمار والبؤس“.

دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وبينما أكدت القوات الأوكرانية إسقاط طائرات روسية وأسر عدد من طياريها في ميكولايف (جنوب) وتشيرنيهيف (شمال)؛ تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بإفشال خطة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب).

حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مواطني بلاده على مواصلة القتال في مواجهة القوات الروسية، قائلاً إنهم قد ”تحملوا ضربة“ الغزو الروسي.

وفي خطاب مشحون بالعواطف ألقاه من العاصمة كييف ليلة أمس السبت، قال زيلينسكي إن الوقت قد حان لكي يقوم الأوكرانيون بشن هجوم مضاد.

جاءت دعوة التحشيد من الرئيس الأوكراني إلى جانب نداء وجهه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن حثه فيه على تقديم المزيد من الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا.

ويُعتقد بأن المسؤولين الأمريكيين يجرون محادثات مع القادة السياسيين في بولندا حول إمكانية أن تقوم وارسو بتزويد أوكرانيا بعدد من الطائرات المقاتلة من طراز ”ميغ“.

وكانت بولندا قد بدأت ببطء في إخراج الطائرة المقاتلة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية من الخدمة- ويبدو أن المسؤولين يدرسون إمكانية تقديمها إلى أوكرانيا، التي لم يتلق طياروها التدريب على قيادة الطائرات الغربية الصنع.

وتشير بعض التقارير إلى أن تلك الطائرات قد يتم استبدالها بطائرات جديدة برعاية أمريكية.

لقد دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه الحادي عشر، بإشارة من بعض الخبراء إلى أن الغزو ربما تعثر في بعض الأماكن- على الرغم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على أن العملية العسكرية ”تسير حسب الخطة“.

ففي حين يستمر القتال في مناطق عديدة من البلاد، فإن قوات موسكو لم تتمكن من السيطرة إلا على مدينة أوكرانية رئيسية واحدة هي مدينة ”خيرسون“-على الرغم من تحقيقها للتقدم في أماكن رئيسية، مثل سيطرتها على محطة توليد الطاقة النووية في ”زاباروجيا“ الجمعة.