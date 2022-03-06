فرنسا تطالب بريطانيا بتسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين العالقين في كاليه

طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا، اليوم الأحد، تقديم المزيد من العون للاجئين الأوكرانيين المتجهين إليها والعالقين في ميناء كاليه الفرنسي، مضيفا أن المسؤولين البريطانيين يعيدون الكثيرين منهم؛ لأنه ليس لديهم التأشيرات أو الأوراق المطلوبة.

وقال دارمانان لراديو أوروبا 1 مشيرا إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ”اتصلت مرتين بنظيرتي البريطانية، وطلبت منها فتح قنصلية (لهم) في كاليه“. ومضى قائلا ”لدينا علاقات طيبة مع (باتيل)… أنا متأكد من أنها ستحل هذه المشكلة، وفقا لرويترز.

وأضاف دارمانان أن المئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى كاليه في الأيام القليلة الماضية، ويأملون في الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة، لكن المسؤولين البريطانيين أبعدوا الكثيرين بعد أن طلبوا منهم الحصول على تأشيرات من أي من القنصليتين البريطانيتين في باريس أو بروكسل.

وتعتبر الهجرة قضية حساسة في بريطانيا بعد أن قال دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي للناخبين ”إن الخروج سيعني إعادة سيطرة بريطانيا على منافذها الحدودية“.

وسبق أن عبرت السلطات الفرنسية عن استعدادها للقيام بدورها بالكامل إزاء الترحيب بالنازحين الأوكرانيين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن ”فرنسا استقبلت على أراضيها حتى الآن حوالي 800 نازح أوكراني، ممن فروا من بلادهم منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير الماضي، بعضهم وصل بالطائرة إلى مطار بوفيه، القريب من باريس، وآخرون وصلوا بالسيارة إلى مدينة نيس في جنوب البلاد“.

وأضاف دارمانان في تصريحات سابقة، أن ”الحكومة وضعت ترتيبات خاصة للتمكن من الترحيب وتنظيم استقبال النازحين في المطارات، ومن خلال القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المسؤولين في المناطق الفرنسية“.

وأوضح أنه سيجتمع أسبوعيا بالمحافظين في فرنسا لتنظيم استقبال النازحين الأوكرانيين. حيث وجهت الحكومة، رسالة إلى المسؤولين المحليين تدعوهم إلى ”إبلاغ“ المحافظين بـ ”الحلول والمبادرات الممكنة“ في بلدياتهم استعدادا لاستقبال الأوكرانيين الفارين من الحرب.

ومع تركيز الجيش الروسي هجومه على مدن أوكرانية كبيرة، فإن وتيرة تدفق النازحين الأوكرانيين مستمرة بالارتفاع، وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد من سيحتاجون للمساعدة في دول مجاورة قد يتجاوز أربعة ملايين نازح أوكراني.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الذي أعلن في تغريدة له على موقع التواصل ”تويتر“ أنّه ”في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها“.