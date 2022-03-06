صحف إسرائيلية: وساطة بينيت بين روسيا وأوكرانيا "مقامرة غير محسوبة"

يخاطر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بلعب دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، فيما تحذر الأوساط الإسرائيلية من ”مقامرة غير محسوبة“ قد تؤدي إلى إغضاب الولايات المتحدة، التي ترفض موقف تل أبيب الضبابي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن فشل هذه الوساطة سيؤدي إلى تحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة؛ الأمر الذي يعني الإضرار بمصالح تل أبيب، في حين سيؤدي نجاحها إلى تعزيز المكانة الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويوم السبت، اجتمع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين؛ وذلك من أجل بحث الأزمة مع أوكرانيا، كما تحدث بعدها هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعرضت إسرائيل الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن مسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بإمكانية حدوث انفراجة بالملف، وفق وكالة ”رويترز“.

مقامرة صعبة

في السياق، وصفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بـ“المقامرة الصعبة التي تعكس نفسية نفتالي بينيت“، لافتة إلى أنه يسعى لتحقيق قفزة نوعية على صعيد مكانته الدولية من هذه الفرصة.

وشككت الصحيفة في فرص نجاح بينيت بلعب دور الوسيط بين موسكو وكييف، متسائلة: ”ما الذي يمكن أن تحققه إسرائيل في المكان الذي فشلت فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؟“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”يحاول الاستفادة من توق بينيت إلى الظهور على الساحة الدولية“، في حين أن عيون وسائل الإعلام تركز جميعها على موسكو وكييف، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك انعكاسات سلبية لمحاولات بينيت في حال لم تكن نتاج تنسيق كامل مع الجانب الأمريكي، مضيفة: ”يجب أن ينسق بينيت كل تحركاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن“.

وأكدت الصحيفة أن ”ذلك بسبب اعتماد إسرائيل الاستراتيجي والأمني على أمريكا بشكل مطلق“، محذرة من إغضاب واشنطن أو استفزازها في سياق التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف.

وأشارت الصحيفة إلى مجموعة متنوعة من المصالح الإسرائيلية التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب، وهي: ”الجالية اليهودية من أوكرانيا التي تعرضت للهجوم، ومساعدة اليهود من روسيا الذين قد يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل، وموقف روسيا في المفاوضات النووية مع إيران، ورغبة إسرائيل في الاستمرار في التمتع بحرية هجومية في سورية“.

وساطة مشكوك بنجاحها

بدورها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”خطوات نفتالي بينيت جاءت بمباركة من الإدارة الأمريكية، لافتة إلى أن المحاور الرئيسية التي ناقشها بينيت مع بوتين هي ”الحاجة إلى وقف إطلاق النار“، فيما طلب بوتين من بينيت، الامتناع عن تزويد كييف بمساعدات عسكرية.

وحسب الصحيفة، فإن ”إسرائيل وعلى الرغم من عدم اعتراض المسؤولين الأمريكيين على زيارة بينيت لموسكو؛ إلا أنها لا تزال تنتظر الرد الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض نفسه على هذه الخطوة“.

وأكدت الصحيفة أن ”المسؤولين في واشنطن أعربوا عن شكوكهم بشأن محاولات الوساطة؛ لكنهم لم يشكوا في حسن نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي، لافتة إلى أن هناك توقعات أمريكية بفشل تلك الوساطة“.

وأضافت: ”يلعب بينيت لعبة عالية المخاطر، خاصة وأنه وقبل حوالي عشرة أيام فقط خدع بوتين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن قوة الإليزيه لديها القدرة على منع الحرب، فقط لإذلاله بعد يومين في الغزو“، حسب الصحيفة.

ووفق الصحيفة، فإن ”حملة الوساطة التي يقودها بينيت هي مجرد سلم محتمل لبوتين لينزل من الكابوس الذي تسلقه“، مضيفةً: ”بوتين سيحصل على ضمانات بأن أوكرانيا لن تكون في الناتو، أو أنها ستكون محايدة“.

وشددت الصحيفة، على أن ”الواجب الاستراتيجي لنفتالي بينيت حماية العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز الدعم لإسرائيل في الكونغرس والبيت الأبيض“، معبرة عن أملها أن لا تتسبب الوساطة الإسرائيلية بأي ضرر لهذه العلاقة.

ثمن باهظ

في السياق، قال المراسل الدبلوماسي لموقع ”واللا“ العبري، باراك رافيد، إنه لا يرى أن ”وساطة بينيت ستؤتي ثمارها“، مضيفا: ”لا يوجد ما يشير إلى أن بوتين يتحرك ولو حتى ملليمتر واحد عن موقفه الذي يقول سنقوم بنزع سلاح أوكرانيا“.

وأضاف رافيد أنه ”في الواقع لم يتدخل أي رئيس وزراء إسرائيلي سابقا كوسيط في نزاع دولي، والحديث الآن عن أكبر أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية، هنا يوجد مزيج من الصفات، من ناحية جرأة ومبادرة، ومن ناحية أخرى أيضا تهور ومخاطرة بأمر يصعب تحقيقه“.

وتابع رافيد قائلا: ”إنها مقامرة ضخمة، فهناك توجه في الرأي العام الأمريكي يرى أن إسرائيل لا تدعم الولايات المتحدة بالكامل في هذا الصراع، لذلك إذا فشلت حملة وساطة بينيت بين روسيا وأوكرانيا، فقد تدفع إسرائيل ثمن ذلك في علاقتها بالولايات المتحدة“.

قضية كبيرة

في السياق، توقع المحلل السياسي، طلال عوكل، فشل الوساطة الإسرائيلية في ملف الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الموضوع ”أكبر بكثير من إسرائيل ولا يمكن لها أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف“.

وقال عوكل، في حديثه لـ ”إرم نيوز“: ”الوساطة الإسرائيلية تمثل محاولة ضمن حسابات استراتيجية لعدم التعرض لغضب روسيا أو أمريكا، وهي محاولة لعدم الاصطدام بالبلدين، خاصة وأن تل أبيب تدرك أنه من الصعب أن يكون هناك اتفاق بين أوكرانيا وروسيا“.

وحسب المحلل السياسي، فإن ”الوساطة بين البلدين تحتاج إلى قوة دولية أخرى، وأنه في حال تم ذلك فلن يكون بقدرة إسرائيل التوصل له“، مشددا على أن الموضوع ذا أبعاد عالمية ويحتاج إلى اتفاق دولي وليس وساطة“.

وتابع عوكل: ”ما يطرحه بينيت حول شكل من أشكال التخريجات الدبلوماسية لموقف في حال حرج من اتخاذ أي موقع مع أو ضد؛ لأنه في الحالتين سيكون هناك خسائر لإسرائيل، خاصة وأن تل أبيب حليف قوي للولايات المتحدة“.

وأشار إلى أن ”إسرائيل تحاول التقليل من خسائرها السياسية، خاصة وأنها ستكون أمام اختبار قوي حال استمر الغزو الروسي لأوكرانيا؛ يتمثل باتخاذ موقف واضح وصريح من الأزمة ومن العقوبات الدولية المفروضة على موسكو“.