زيلينسكي: روسيا تستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن القوات الروسية تستعد لقصف مدينة أوديسا المطلة على ساحل البحر الأسود.

وقال في خطاب بثه التلفزيون ”إطلاق صواريخ على أوديسا؟ ستكون هذه جريمة حرب“.

كانت المخابرات العسكرية البريطانية قالت، اليوم الأحد، إن ”القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا، لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي“، وفق ”رويترز“.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية ”ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا“.

وأضافت أن روسيا ”ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول“.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية ”استخدمت روسيا في السابق أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016، عندما وظفت كلّا من الذخائر الجوية والأرضية في هجماتها“.

ونفت السلطات الروسية مِرارًا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.

في وقت سابق اليوم، توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، أن يستمر الصراع في أوكرانيا أشهرًا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن راب قوله، إن الصراع في أوكرانيا ”يمكن أن يستمر أشهرًا، إن لم يكن سنوات“.

وأضاف أن ”الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار قوة تحمّل إستراتيجية لضمان إخفاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا“، بحسب تعبيره.

وتابع أن ”مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل الرئيس الروسي في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت. نحن نتحدث عن أشهر، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الإستراتيجية على التحمل؛ لأن هذا لن ينتهي في أيام“.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق ما سمّاه ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، قال إنه يريد أوكرانيا محايدة ”منزوعة السلاح“ وشبّه العقوبات الغربية ”بإعلان حرب“.

وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب الرئيس الروسي، ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو، وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.