بلينكن: واشنطن "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن بلاده ”تعمل جاهدة“ للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى مولدافيا: ”لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أمريكية من طراز ”إف -16″، في أحدث محاولة لمساعدة أوكرانيا على الرد على العمليات العسكرية الروسية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الصفقة ستتطلب موافقة البيت الأبيض وإجراء من الكونغرس.

وجاء الكشف عن هذه الصفقة المحتملة في أعقاب نداء وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشرعين الأمريكيين، للمساعدة في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية الفتاكة، وخاصة المقاتلات النفاثة الروسية الصنع.

كما دعم زيلينسكي اقتراحا بحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، في مكالمة فيديو صباح السبت مع أعضاء الكونغرس.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن دولا حليفة أخرى تسعى لتزويد أوكرانيا بطائرات روسية، في حين أوضح مسؤولون أمريكيون أن هناك عددًا من ”الأسئلة العملية الصعبة“، بما في ذلك إيصال الطائرات إلى أوكرانيا.

وقالوا إن تقديم طائرات من الحقبة السوفيتية هو ”قرار سيادي“ لبولندا، وإن تفاصيل الترتيب بحاجة إلى الاتفاق عليها مع وارسو.

يشار إلى أنه من غير المعروف عدد الطائرات المتوفرة في بولندا من الحقبة السوفيتية، بينما يمتلك سلاح الجو البولندي بالفعل أسطولًا من بضع عشرات على الأقل من طائرات ”F-16“.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر لم تسمه قوله اليوم الأحد، إن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي عبارة عن “قنبلة قذرة” باستخدام البلوتونيوم، لكن المصدر لم يذكر أي أدلة.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط بهدف “نزع سلاح” جارة بلاده الغربية الموالية للغرب وتطهيرها من “النازيين” ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء ووكالة الإعلام الروسية ووكالة إنترفاكس عن “ممثل هيئة مختصة” في روسيا اليوم الأحد قوله، إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبيل النووية المعطلة، والتي أغلقتها السلطات في العام 2000.