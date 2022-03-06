بعد عودته من موسكو.. بينيت يتصل برئيس أوكرانيا

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، في ثالث مكالمة بينهما خلال يومين، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، وفق متحدث باسم بينيت.

وقال مكتب بينيت السبت، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، قام بزيارة مفاجئة إلى موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعرضت إسرائيل الوساطة لحل الأزمة بناء على طلب أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

وجاءت زيارة بينيت لبوتين بعد دعوة زيلينسكي اليهودي، الذي لديه عائلة في إسرائيل، تل أبيب إلى التوسط في الأزمة، وقال مسؤول إسرائيلي إن بينيت ينسّق جهوده في الأزمة مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريحات أوردتها قنوات عبرية مختلفة، إن الاجتماع بين بينيت وبوتين استمر 3 ساعات بشكل سري، وإنه جاء بعد سلسلة محادثات هاتفية بين الجانبين خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أن بينيت تحدث مع بوتين حول أوضاع الإسرائيليين واليهود في أوكرانيا نتيجة الصراع، وتأمين ممرات إنسانية لإخراجهم من هناك، كما أنه عرض مجددًا الوساطة عليه.

كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في المحادثات النووية في فيينا، مؤكدًا أن بينيت أعرب عن موقف إسرائيل الرافض للعودة إلى الاتفاق النووي.

وبعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، توجه بينيت إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

ولم ينضم بينيت إلى دول غربية وخصوصا الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، في إدانة الغزو مشددا في المقابل على العلاقات القوية مع كل من روسيا وأوكرانيا.

وزيارة بينيت هي الأولى التي يقوم بها زعيم أجنبي إلى روسيا بعد غزوها أوكرانيا، ويشاركه في رحلته وزير الإسكان، زئيف إلكين، ومستشار الأمن القومي، أيال حولتا.

وفي الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.