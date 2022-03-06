أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين حول أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، وبحثا الحرب في أوكرانيا، وفق رويترز.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد، أمس السبت، أن الرئيس الروسي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف وفق ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة ”نوفوستي“ بهذا الصدد، إن ”هناك خططا للحديث“.

وأشارت القناة الروسية إلى أن الرئاسة التركية كانت قد أعلنت أن الاتصال بين الرئيسين من المتوقع أن يجرى يوم الأحد 6 مارس الجاري، وأن أردوغان يعتزم تقديم مقترحات أنقرة للتسوية في أوكرانيا.