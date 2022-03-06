السجن 4 سنوات لناشط إيراني بتهمة الدعاية ضد النظام

قالت منظمة حقوقية إيرانية في وقت متأخر من مساء السبت، إن المحكمة الثورية في طهران حكمت على الناشط العمالي هيراد بير بداقي بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، وسنتين من الحرمان من العضوية في الجماعات والأحزاب السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى منعه من مغادرة إيران لمدة عامين.

وذكرت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، أن ”محكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي المتشدد، إيمان أفشاري، حكمت على الناشط هيراد بير بداقي بالسجن بتهمة القيام بـ ”أنشطة دعائية ضد النظام والتواطؤ ضد أمن البلاد“.

ونقلت المنظمة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إنه ”رغم أوجه القصور في الوثائق والمستندات المقدمة ضد الناشط هيراد بير بداقي، إلا أن محكمة الثورة أصدرت حكما ضده“.

وإذا أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة طهران الحكم الصادر من محكمة الثورة، فسيتعين على الناشط قضاء سنوات الحكم في السجن.

وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية هيراد بير بداقي مع الناشطة عسل محمدي، بعد مداهمة منزلهما في العاصمة طهران.

واحتجز بير بداقي في مركز الاعتقال التابع لوزارة المخابرات، الجناح 209 بسجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، مع سجناء متهمين بارتكاب جرائم عامة، وفي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي جرى الإفراج عنه بكفالة.

وكان الناشط الإيراني قد جرى اعتقاله عدة مرات من قبل، وأدين بسبب أنشطته السلمية ودفاعه عن حقوق العمال في البلاد.

وفي أغسطس/ آب 2019، تم اعتقال هيراد بير بداقي بتهمة ”الإخلال بالنظام العام“ بعد حضوره تجمع أهالي المتهمين في احتجاجات هفت تابه أمام مبنى محكمة الثورة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر.

وفي يونيو/ حزيران العام الماضي، أعلنت النقابة الحرة للإيرانيين ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن بعض النشطاء العماليين، بمن فيهم هيراد بير بداقي، قد استدعتهم قوات الأمن بعد مسيرات يوم العمال العالمي في مطلع مايو/ أيار الماضي.

وبعد مثول بير بداقي أمام المحكمة الثورة بطهران حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب مشاركته في الاحتجاجات العمالية التي اعتبرتها السلطات ”غير مرخصة“ من قبل وزارة الداخلية.