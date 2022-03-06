بريطانيا: الصراع في أوكرانيا قد يدوم أشهرا

توقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن يستمر الصراع في أوكرانيا أشهرًا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن راب قوله، إن الصراع في أوكرانيا ”يمكن أن يستمر أشهرًا، إن لم يكن سنوات“.

وأضاف أن ”الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار قوة تحمّل إستراتيجية لضمان إخفاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا“، بحسب تعبيره.

وتابع ”مهمتنا مع حلفائنا هي ضمان فشل الرئيس الروسي في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت. نحن نتحدث عن أشهر، إن لم يكن سنوات، وبالتالي علينا إظهار بعض القدرة الإستراتيجية على التحمل؛ لأن هذا لن ينتهي في أيام“.

ويستمر الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، لليوم الحادي عشر، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات في فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس السبت الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية.

من جهتها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الأحد، إن ”القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا، لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي“، وفق ”رويترز“.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية ”ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا“.

وأضافت أن روسيا ”ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول“.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية ”استخدمت روسيا في السابق أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016، عندما وظفت كلا من الذخائر الجوية والأرضية في هجماتها“.

ونفت السلطات الروسية مِرارًا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق ما سمّاه ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، أنه يريد أوكرانيا محايدة ”منزوعة السلاح“ وشبّه العقوبات الغربية ”بإعلان حرب“.

وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب الرئيس الروسي، ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو، وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا في خطاب بثه التلفزيون، مساء أمس السبت، السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال.

وقال ”يجب أن نخرج ونطرد هذا الشر من مدننا“ وتعهد بإعادة بناء البلاد.