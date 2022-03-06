غرق سفينة شحن إيرانية في مياه الخليج العربي

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، بأن سفينة شحن غرقت في مياه الخليج العربي، مشيرة إلى أنه ”تم إنقاذ جميع طاقم السفينة“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) عن حاكم مدينة دير التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، يونس باربر، أن ”سفينة شحن إيرانية غرقت في مياه ميناء دير بالقرب من منطقة مطاف في الخليج العربي“.

وأضاف يونس باربر أنه ”بمساعدة زوارق قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم إنقاذ جميع ركاب وبحارة هذه السفينة“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”سفينة الشحن كانت في طريقها من ميناء هندجان في محافظة خوزستان إلى الإمارات العربية المتحدة، وغرقت صباح اليوم في مياه مدينة دير“.

وتابع أن سفينة الشحن هذه كانت تقل ستة بحارة تم إنقاذهم من قبل زوارق القاعدة البحرية للحرس الثوري، لافتا إلى أن ”السبب الدقيق لهذا الحادث غير معروف بعد والمعلومات ستقدم بعد التحقيق في الحادث“.

ولم يوضح المسؤول الإيراني الحمولة التي كانت على متن السفينة.

ويضم ميناء دير ثلاثة أرصفة رئيسية للمصدرين والموردين للأسماك من وإلى إيران، ويُعرف ميناء دير بأنه أكبر ميناء صيد في إيران.