في اليوم الـ 11 للحرب.. 1.5 مليون نازح أوكراني وكييف تعلن مقتل آلاف الروس

من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 1.5 مليون اليوم الأحد مع استمرار الهجوم الروسي لليوم الحادي عشر، فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية بما في ذلك المزيد من العقوبات والأسلحة.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس السبت الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية.

ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى.

وبعد يوم من فشل هدنة لإجلاء المدنيين، قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن عملية إجلاء جديدة لنحو 400 ألف فرد تحاصرهم قوات روسية ستبدأ ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار سيظل ساريا حتى الساعة التاسعة مساء.

واضطر المسؤولون للتخلي عن خطة مماثلة يوم السبت بعد أن حدثت بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها.

مفاوضات وقتال

وقال مفاوضون أوكرانيون إن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستنعقد غدا الاثنين، لكن موسكو كانت أقل تحديدا بشأن الموعد.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس السبت، السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال.

وقال: ”يجب أن نخرج ونطرد هذا الشر من مدننا“ وتعهد بإعادة بناء البلاد.

فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد.

وفي اليوم السابق قدرت عدد القتلى الروس بأكثر من عشرة آلاف.

تدمير قاعدة أوكرانية

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن ”القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.. في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ الضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تم تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف“.

وأضاف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت عشر طائرات وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هجمات على مراكز طبية

وفي السياق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأحد إن المنظمة أكدت وقوع ”عدة“ هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وأنها تتحقق من هجمات أخرى.

وقال في رسالة على تويتر إن الهجمات أوقعت عددا من القتلى والمصابين.

ومضى قائلاً: ”الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وهي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني“.

وفي رسالته الموجزة لم يورد تيدروس اسم روسيا التي بدأت غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق ما أسماه ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أنه يريد أوكرانيا محايدة ”منزوعة السلاح“، وشبه العقوبات الغربية ”بإعلان حرب“.

وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب بوتين ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو، وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الحدود الأوكرانية البولندية، إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات وتقديم أسلحة جديدة لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وطلب زيلينسكي المساعدة في الحصول على طائرات من الحلفاء الأوروبيين في مكالمة عبر رابط فيديو مع مشرعين أمريكيين.

كما دعا مرة أخرى إلى تقديم المزيد من الأسلحة الفتاكة وفرض حظر على النفط الروسي وتطبيق منطقة حظر طيران، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 249 مدنيا قتلوا وأصيب 553 حتى يوم الخميس، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا 1.2 مليون ونزح 160 ألف شخص داخل البلاد.

وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى أربعة ملايين بحلول يوليو/ تموز.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات اليوم الأحد في واشنطن وأماكن أخرى بعد أن دعا المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إلى احتجاجات في جميع أنحاء العالم يوم السادس من مارس/ آذار ضد الحرب.

وخرجت احتجاجات في تشيلي وباريس وإسرائيل أمس السبت.