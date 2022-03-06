الحرب في أوكرانيا.. لماذا لا تريد "جنوب أفريقيا" الانحياز لأي طرف؟

تمثل جنوب أفريقيا واحدة من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يطالب روسيا بوقف تدخلها، مثل 14 دولة أفريقية أخرى.

فيما أدانت غالبية دول العالم الغزوَ الروسي لأوكرانيا وطالبت في قرار بـ ”سحب جميع قوّاتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط“، امتنع عدد من الدول عن إبداء رأيه، ومن بينها أفريقيا الجنوبية. ”القرار الذي درسناه اليوم لا يخلق بيئة مواتية للحوار الديمقراطي والوساطة“، هكذا برّر سفير جنوب أفريقيا موقف بلاده لدى الأمم المتحدة.

ولم يكن هذا التصويت ”الأبيض“ مفاجئًا. منذ بداية الصراع في أوكرانيا. لقد دعا الرئيس سيريل رامافوزا إلى ”وساطة“ بدلاً من انسحاب القوّات الروسية. وجاء الخطاب نفسه من قِبل حزبه، المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يقدّر أنّ مطالبة الروس بمثل هذا الانسحاب لا تنسجم مع سياسة الحزب.

في السياق وضّحت كانديس مور، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ويتسووترسراند Witswatersrand في جوهانسبرغ، قائلة ”ليست الإدانة من تقاليد الحزب أو تاريخه. المرّة الوحيدة التي انحازت فيها جنوب أفريقيا كانت إلى جانب فلسطين والصحراء الغربية. الحزبُ فخور جدّا بتاريخه والطريقة التي حلّ بها الصراع في نهاية الفصل العنصري. فهو بالأحرى لا يزال يرى نفسه عنصرًا فاعِلا قادرًا على مشاركة خِبرته مع البلدان التي تعيش في الوضع ذاته“.

ما علاقة الاتحاد السوفيتي؟

في الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، أحدث بيانٌ صحفي صادر عن وزارة الخارجية هزّة في هذا النهج الذي يسعى لأن يكون محايدًا قدر الإمكان. إذ جاء في البيان أنّ ”جنوب أفريقيا تدعو روسيا إلى سحب قواتها على الفور من أوكرانيا“. وهو ما أحرج كثيرًا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خاصة أنّ وزيرة الخارجية نفسها، ناليدي باندور هي التي وافقت على البيان الصحفي. ووفقًا لصحيفة ”صنداي تايمز“ الجنوب أفريقية كان الرئيس سيريل رامافوزا غاضبًا جدًّا بسبب هذا الفارق السيئ في السلوك.

في يوم الاثنين الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، نظّم اجتماع اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لوضع النقاط على الحروف. ومن الصدف كان الـ28 من شباط/ فبراير أيضًا ذكرى 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب أفريقيا. فكانت هذه المناسبة التاريخية فرصة للسفير الروسي للتذكير بـ ”علاقات الصداقة الوثيقة والتعاون التي نشأت خلال الحرب ضد الفصل العنصري“ بين الأمتين. وأضاف في بيان ”دعونا نؤكد أنّ الاتحاد السوفيتي كان لفترة طويلة الدولة الرئيسة الوحيدة التي رفضت بشكل أساس أيّ اتصال بالنظام الإجرامي“.

وأكدت لينديوي زولو، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والتي درست في موسكو خلال نظام الفصل العنصري أنّ ”روسيا صديقتنا مهما حدث“، مضيفة ”نحن لسنا على وشك إدانة هذه الصداقة التي لطالما كانت تجمعنا“.

ليست هذه هي المرّة الأولى التي يتجاهل فيها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الانتقادات الغربية لصداقته مع الحكام المستبدين، أمثال فيدل كاسترو (كوبا) ومعمر القذافي (ليبيا)، باسم الدعم الذي قدّموه له خلال فترة الفصل العنصري.

علاقات وثيقة

العلاقات بين روسيا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي تتجاوز الاعتراف التاريخي. جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب أفريقيا مقرّب من فلاديمير بوتين. وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يواجه صعوبات مالية تلقّى العام الماضي أكبر تبرع له (5 ملايين راند، أي 300 ألف يورو) من قبل شركة تعدين مملوكة جزئيًّا للمجموعة التي تديرها روسيا من قبل الأوليغارشي فيكتور فيكسيلبيرج، وهو صديق مقرّب لبوتين.

الجنوب أفريقيون منقسمون

منذ التصريح المنعزل لِناليدي باندور لم يعد هناك دعوة للانسحاب الروسي. وكان الشعار مرّة أخرى هو الدعوة إلى ”الوساطة“ و“التنازلات“ من كلا الطرفين.

وهذا موقف يقسّم الجنوب أفريقيين، فهم يدركون أنهم تخلصوا من الفصل العنصري على وجه الخصوص بفضل عقوبات دولية مماثلة، لكنهم، من ناحية أخرى، لا يرغبون في أن يكونوا تحت رحمة الغربيين وفي خدمتهم، ولا يرون لبلدهم أي فائدة في أيّ تورّط. كما يجري حاليًا تداول عريضة على الإنترنت وقّعها 30 ألف شخص تدعو الحكومة إلى عدم التدخل، والتركيز على إجلاء مواطني جنوب أفريقيا. ”لا مكان لجنوب أفريقيا في الحرب العالمية الثالثة الوشيكة. (…) نحن الجنوب أفريقيين لدينا مشاكلنا الخاصة، ولا نريد التضحية بأيّ حياة جنوب أفريقية في حرب لا تهمّنا“.