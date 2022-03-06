مفاوض أوكراني: روسيا بدأت تدرك الكلفة الحقيقية للحرب

قال مفاوض أوكراني السبت إن روسيا بدأت ”تُدرك الكلفة الحقيقية للحرب“، في مواجهة المقاومة الأوكرانية، مؤكدا أن المفاوضات بين وفدَي البلدين بدأت تصبح ”بناءة“.

وفي مقابلة في لفيف غرب أوكرانيا مع صحيفة ”ذي غلوب آند ميل“ الكندية، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إنه بدأ يلمس تحولا في الموقف الروسي في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية.

وصرح بودولاك ”في بداية الحرب أصروا (الروس) على الهيمنة الكاملة. لم يتوقعوا مقاومة قوية كهذه من أوكرانيا“.

وأضاف المسؤول الذي شارك في أول جولتَي محادثات بين روسيا وأوكرانيا على حدود بيلاروس ”لقد بدأوا للتو في إدراك الكلفة الحقيقية للحرب. وبدأنا الآن في إجراء مفاوضات بناءة“.

وذكر الوفد الأوكراني أنّ من المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات الإثنين.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني أن الروس ”فقدوا عددا كبيرا جدا من المعدات والأفراد. العقوبات التي لم نشهدها من قبل تُدمّر اقتصادهم. بلدهم صار مارقا على المسرح الدولي ودعايتهم لا تعمل“.

وكرر بودولاك دعوة حلف شمال الأطلسي إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وبينما شدد على أن الطرفين المتفاوضين اتفقا على عدم مناقشة تفاصيل المحادثات، أشار بودولاك إلى أن الأهداف الأوكرانية ما زالت تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية بعدم تعرض أوكرانيا للهجوم مرة أخرى وتعويض ”هام“ عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية.

وبعد عدة أيام من القصف، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار صباح السبت وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة والمحاصرة أيضا.

لكن الأوكرانيين أرجؤوا في وقت لاحق عمليات الإجلاء، مؤكدين انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار، وهو ما نفته موسكو.

وأعرب لوران ليغوزات عن أسفه لأن ”لا شيء يدخل ويخرج من المدينة منذ أيام عدة“.

وناشد المسؤول في منظمة أطباء بلا حدود المتحاربين السماح للمدنيين بالمغادرة.

وأردف أنه ”من الضروري أن يتم إنشاء هذا الممر الإنساني بسرعة كبيرة للسماح للمدنيين من النساء والأطفال بالخروج، لقد كان من الممكن إنشاؤه اليوم ولكن لم يتم إنشاؤه بسبب عدم احترام وقف إطلاق النار“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استأنفت ”عملياتها“ في أوكرانيا، بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم؛ للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة: ”نظرًا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)“.

وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة ”انترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 4 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27″ في معركة جوية قرب“ زيتومير“ على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

بينما قالت وكالة ”تاس“ للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء حرب روسيا مع أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.