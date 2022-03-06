بايدن يبحث مع زيلينسكي الدعم المالي المقدم لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه تحادث مجددا مع نظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيا من أجل مناقشة الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر ”في إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة جديدة مع رئيس الولايات المتحدة“ للبحث في ”قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتواصُل العقوبات ضد روسيا“.

من جهته قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.

وأضاف أن الاتصال استمر نحو 30 دقيقة.

وقال إن الرئيس بايدن سلط الضوء على الإجراءات المستمرة التي تتخذها أمريكا ضد روسيا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن رحب خلال الاتصال بقرار شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه إن ”الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونغرس لضمان توفير تمويل إضافي“.

وتأتي المكالمة قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها الرئيس الأوكراني أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عبر الفيديو، بحسب ما قاله مصدر برلماني لوكالة فرانس برس.

وسيوجّه زيلينسكي رسالته عبر تطبيق زوم للفيديو خلال فترة النهار بتوقيت واشنطن.

وفي مواجهة تصاعد الصراع في أوكرانيا، دعا عدد من النواب إدارة بايدن إلى تعزيز الرد على موسكو، لا سيما من خلال تعليق الواردات الأمريكية من النفط الروسي، وهي خطوة رفض البيت الأبيض حتى الآن اتخاذها.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن على ”أحدهم في روسيا“ اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين لتأدية ”خدمة كبيرة“ لبلاده ولباقي العالم.

وعبّر زيلينسكي الجمعة عن أسفه للقرار ”المتعمد“ الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية ”اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي“.

وفي وقت سابق الجمعة قال أمين عام حلف شمال الأطلسي إن التحالف العسكري الغربي لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ولن يرسل قواته إلى هناك، لكنه وعد بتقديم المساعدة لكييف بصورة أخرى وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الغزو على الفور.

وأضاف أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي ”هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة، نطالب الرئيس بوتين بوقف هذه الحرب على الفور وسحب جميع قواته دون شروط والمشاركة في جهود دبلوماسية حقيقية الآن“.

كما قال ستولتنبرج بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف ”الحلفاء متفقون على وجوب ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية“.

وقال إن حرب روسيا في أوكرانيا ”مروعة“.