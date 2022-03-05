كوريا الشمالية تقول إنها أجرت اختبارا لنظام أقمار صناعية للاستطلاع

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مساء السبت (الأحد بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ”مهمة أخرى“ لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية في المنطقة إطلاق صاروخ باليستي من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق ”في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع“.

وهذا هو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي السبت أن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل ”مقذوفا واحدا غير محدد“، في ما قد يشكل تاسع تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن ”كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق“.

من جهته، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم السبت وصل إلى ارتفاع بلغ 550 كيلومترا وقطع مسافة 300 كيلومتر.

وأضاف أنه يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان لكن اليابان ستواصل مراقبة الوضع والعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لجمع وتحليل المعلومات.

وتمثل هذه تاسع عملية إطلاق هذا العام.

وكانت آخر مرة في 27 فبراير شباط عندما قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أنظمة قمر صناعي للاستطلاع.

ويُحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونجيانج بسبب برامج أسلحتها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم، الاثنين الماضي، إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ، الأحد الماضي، كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

وقال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد، ما قد يكون صاروخًا باليستيًا في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ منذ أن أجرت عددًا قياسيًا من التجارب في يناير/ كانون الثاني.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي من موقع قريب من سونان حيث يقع مطار بيونغ يانغ الدولي.

وكان المطار موقعًا لاختبارات صاروخية شملت إطلاق اثنين من الصواريخ الباليتسية قصيرة المدى، في 16 يناير/ كانون الثاني.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الذي أطلق، الأحد، ربما حلق على ارتفاع 620 كيلومترًا وبلغ مداه 300 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في بيان بثه التلفزيون: ”تكررت عمليات الإطلاق منذ بداية العام، وتواصل كوريا الشمالية تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بوتيرة سريعة“. وقال إن كوريا الشمالية تهدد أمن اليابان، والمنطقة، والمجتمع الدولي.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في المحيطين الهندي والهادئ إن الولايات المتحدة تندد بالتجربة الأحدث، وتدعو كوريا الشمالية إلى التوقف عن التصرفات المزعزعة للاستقرار، لكنها أضافت أن التجربة لا تشكل خطرًا وشيكًا.