أطباء بلا حدود: الوضع في ماريوبول الأوكرانية "كارثي"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود السبت إنه ”من الضروري“ إجلاء سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية بسرعة بسبب الوضع الإنساني ”الكارثي“ فيها مع تواصل حصارها من الجيش الروسي وحلفائه.

وصرّح منسق الطوارئ في المنظمة غير الحكومية في أوكرانيا لوران ليغوزات لوكالة فرانس برس بأن ”الوضع في ماريوبول كارثي ويسوء يوما بعد آخر“.

وأضاف متحدثا من مدينة لفيف غرب أوكرانيا ”لم يعد هناك ماء اليوم، يعاني الناس من مشاكل كثيرة في الحصول على مياه الشرب، وقد أصبحت هذه مشكلة أساسية إلى حد ما. لم يعد هناك كهرباء ولا توجد تدفئة. الطعام ينفد والمحلات فارغة“.

كان لمنظمة أطباء بلا حدود قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي طاقم عمل في المدينة الساحلية الاستراتيجية التي يناهز عدد سكانها 450 ألف نسمة. ولا يزال للمنظمة فرق في المدينة، وهي عالقة فيها منذ أيام عدة.

بعد عدة أيام من القصف، أعلنت روسيا وقف إطلاق النار صباح السبت وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة والمحاصرة أيضا.

لكن الأوكرانيين أرجؤوا في وقت لاحق عمليات الإجلاء، مؤكدين انتهاك القوات الروسية وقف إطلاق النار، وهو ما نفته موسكو.

وأعرب لوران ليغوزات عن أسفه لأن ”لا شيء يدخل ويخرج من المدينة منذ أيام عدة“.

وناشد المسؤول في منظمة أطباء بلا حدود المتحاربين السماح للمدنيين بالمغادرة.

وأردف أنه ”من الضروري أن يتم إنشاء هذا الممر الإنساني بسرعة كبيرة للسماح للمدنيين من النساء والأطفال بالخروج، لقد كان من الممكن إنشاؤه اليوم ولكن لم يتم إنشاؤه بسبب عدم احترام وقف إطلاق النار“.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استأنفت ”عملياتها“ في أوكرانيا، بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم؛ للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة: ”نظرًا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)“.

وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة ”انترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 4 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27″ في معركة جوية قرب“ زيتومير“ على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

بينما قالت وكالة ”تاس“ للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء حرب روسيا مع أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن، السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن ”هجمات بلا رحمة“ عليها.

وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق ”تلغرام“ أنه ”منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة“، داعيا إلى ”مواصلة المقاومة“.

وأضاف: ”نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار“، مؤكدًا أن ”أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية، وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة“.