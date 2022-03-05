الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا الأربعاء بدعوة من أردوغان

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، أنه سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن ”الرئيس يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال سيتوجها في زيارة لدولة تركيا، يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تلقى الرئيس هرتسوغ دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة وإسطنبول“.

وبحسب ما ذكرت قناة ”i24 news“ الإسرائيلية، سيكون الرئيس هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008.

وأضافت: ”سيناقش الرئيسان بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومكاتبهما مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين، وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدول والشعوب“.

وأشارت إلى أن وفداً تركياً رفيع المستوى زار إسرائيل، والتقى مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي وموظفيهما، لترتيب زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا.

كما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن وفداً إسرائيلياً وصل إلى تركيا، في إطار الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لأنقرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت القناة السابعة العبرية إن ”الوفد الإسرائيلي ناقش خلال اجتماعات مع مسؤولين أتراك، عُقدت في قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الخارجية التركية، الاستعدادات المتعلقة بزيارة هرتسوغ لتركيا“.

وقال هرتسوغ، في تصريحات سابقة له: ”سأزور جيراننا على شواطئ البحر المتوسط، تركيا، واليونان، وقبرص، وسأجتمع مع قادتها، وسأناقش مع القيادات والمسؤولين في البلدان التي سأزورها الخطوات التي من شأنها توسيع التعاون بين بلادنا، وسأناقش بشكل خاص التعاون الإقليمي في مكافحة أزمة المناخ في حوض البحر المتوسط“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده تهتم بالزيارة المقررة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وأضاف أردوغان: ”نحن نهتم حقيقة بزيارة السيد هرتسوغ، فالخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقًا“.

وترتبط تركيا، التي اعترفت بإسرائيل عام 1949، بعلاقات وثيقة مع إسرائيليين في مجالات عدة أبرزها المجال الاقتصادي.