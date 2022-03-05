"تيك توك" يبدأ تصنيف محتويات وسائل إعلام مملوكة للحكومة الروسية

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة ”تيك توك“ أنها أضافت إلى تطبيقها الرقمي خاصية جديدة تبدأ في وضع ”تسميات“ على مقاطع الفيديو من ”بعض“ وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدول، وذلك في إطار سياستها الجديدة تجاه وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها ”تعجل“ خططها لتجربة هذه السياسة؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكدت الشركة أنها بدأت العمل على هذه السياسة العام الماضي، مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدمين توقع بدء ظهور التسميات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ووفقاً لتقارير، قال متحدث باسم شركة ”تيك توك“ إنه سيتم تطبيق الملصقات على بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية – على الأقل في الوقت الحالي- لكنه لم يحدد أيا منها أو عددها. وأضاف المتحدث أيضًا أن الملصقات ستكون مرئية ”عالميًا“ بعد طرحها.

وأوضحت الشركة أنه عندما يبحث المستخدمون عن محتوى، ستظهر علامة الوسائط للجهة التي تسيطر عليها الدولة في الجزء السفلي من مقاطع الفيديو المشابهة لشعارات ”تيك توك“ الأخرى.

وتُعرّف الشركة الصينية وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بأنها ”كيانات تمارس فيها الحكومة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على محتواها التحريري أو اتخاذ القرار“، وأوضحت أنها تشاورت مع أكثر من 50 خبيرًا من 20 دولة في هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن قناة ”روسيا اليوم“ الإخبارية هي الجهة الوحيدة الروسية المملوكة للدولة التي لديها حساب تم التحقق منه على ”تيك توك“، وكان العديد من منصات التواصل الاجتماعي قد أضافت تسميات متشابهة لبعض الوقت، حيث أضافتها ”يوتيوب“ في عام 2018، وبدأت ”تويتر“ و“فيسبوك“ في تطبيقها عام 2020.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تحركت العديد من المنصات ضد المحتوى المقدم من وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة، مثل ”روسيا اليوم“ ووكالة أنباء ”سبوتنيك“ الروسيتين.

وحظر موقع ”Reddit“ روابط الجهتين إلى المنافذ، كما حظرت منصتا ”فيسبوك“ و“يوتيوب“ محتواهما في أوروبا كما فعل ”تيك توك“، وفقًا لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إضافة إلى أن مجموعة من الشركات الأخرى جعلت من الصعب الوصول إلى قصص الجهتين بطرق مختلفة.

وفي جهود أخرى لمكافحة المعلومات المضللة، قالت ”تيك توك“ إنها طورت عبر منصتها الرقمية طرقًا لاكتشاف البث المباشر، واتخاذ إجراءات بشأن بث ”محتوى غير أصلي أو مضلل“.

وأضافت: ”ما زلنا نركز على منع عمليات التأثير واكتشافها وردعها على نظامنا الأساسي، وتساعدنا أنظمتنا في تحديد وحظر وإزالة الحسابات غير الأصلية، أو المشاركة أو الأنشطة الأخرى المرتبطة على تيك توك“.