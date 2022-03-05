أوكرانيا تطلب من أمريكا طائرات وأنظمة دفاع جوي.. وروسيا "قلقة"

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا اليوم السبت، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف في اليوم العاشر من الغزو الروسي لهذه الأخيرة.

وأبلغ دميترو كوليبا نظيره الأمريكي بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفًا رفض حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة حظر جوي بـ“مؤشر ضعف“، خلال لقاء عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، حسب ”أ ف ب“.

وأعلن كوليبا أنه قال لبلينكن: ”ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي“.

وقال دميترو بعد اللقاء الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة ”آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا“.

في المقابل، دعت وزارة الخارجية الروسية دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى ”وقف ضخ الأسلحة“ إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقالت إن موسكو قلقة بشكل خاص من أن تقع صواريخ ستينغر المحمولة المضادة للطائرات في أيدي الإرهابيين في نهاية المطاف، ما يشكل تهديدًا لشركات الطيران، حسب رويترز.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها استأنفت ”عملياتها“ في أوكرانيا، بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم؛ للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة: ”نظرا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار؛ للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما مرفأ ماريوبول الإستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ”الجانب الروسي يعلن نظام إسكات“ السلاح اعتبارا من (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) و“فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا“، في حين ذكرت بلدية ماريوبول أن الإجلاء بدأ (التاسعة بتوقيت غرينتش)“.

وأوضحت الوزارة أنه ”تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية“.

في حين نقلت وكالة ”انترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 4 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27″ في معركة جوية قرب“ زيتومير“ على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.