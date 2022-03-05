بعد وقف قصير لإطلاق النار.. روسيا تستأنف عملياتها في ماريوبول الأوكرانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها استأنفت ”عملياتها“ في أوكرانيا، بعدما أعلنت عن وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم؛ للسماح بإجلاء سكان مدينتين محاصرتين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات مصوّرة: ”نظرًا إلى غياب الرغبة من الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد وقف إطلاق النار، استؤنفت العمليات العسكرية عند الساعة 18,00 بتوقيت موسكو (15,00 ت غ)“.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار؛ للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا، إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ”الجانب الروسي يعلن نظام إسكات“ السلاح اعتبارا من (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) و“فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا“، في حين ذكرت بلدية ماريوبول أن الإجلاء بدأ (التاسعة بتوقيت غرينتش)“.

وأوضحت الوزارة أنه ”تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية“.

في حين نقلت وكالة ”انترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن القوات الروسية تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 4 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز ”سو-27″ في معركة جوية قرب“ زيتومير“ على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

بينما قالت وكالة ”تاس“ للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء حرب روسيا مع أوكرانيا في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي.

مفاوضات جديدة الاثنين

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله اليوم السبت إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان يوم الإثنين ثالث جولة من المحادثات بهدف وقف الأعمال القتالية.

وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن، اليوم السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن ”هجمات بلا رحمة“ عليها.

وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق ”تلغرام“ أنه ”منذ 5 أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة“، داعيا إلى ”مواصلة المقاومة“.

وأضاف: ”نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار“، مؤكدًا أن ”أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية، وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة“.