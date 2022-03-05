روسيا تحتج رسميا على دعوة سيناتور أمريكي لاغتيال بوتين

احتجت وزارة الخارجية الروسية لدى السفير الأمريكي في موسكو، اليوم السبت، على تصريحات السناتور الأمريكي لينزي غراهام التي دعا فيها لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الوزارة في بيان إن التقاعس عن التنديد بهذه التصريحات بشكل لا لبس فيه واتخاذ إجراءات ملموسة: ”سيكون له أثر مدمر آخر على العلاقات الروسية الأمريكية“، التي هوت بالفعل إلى أدنى مستوى بعد العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وجرى استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى الوزارة لإبلاغه بأن تصريحات غراهام سيتم التعامل معها باعتبارها جريمة خطيرة في روسيا.

وقالت الوزارة: ”هذه دعوة إرهابية علنية غير مقبولة مطلقا“.

كان غراهام، وهو سناتور جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، قد دعا على تويتر أي شخص في روسيا ”للتخلص من هذا الرجل“ في إشارة إلى بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين الجمعة ”نحن لا ندعو لقتل زعيم دولة أجنبية أو تغير نظام حكم، هذه ليست سياسة الولايات المتحدة“.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وقال بوتين أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي إن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها هناك.

وذكر أن روسيا تريد ”نزع سلاح“ أوكرانيا و“التخلص من النزعة النازية“ بها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.

ودعا السناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى أن يقوم “شخص ما في روسيا” باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بعد هجوم موسكو على أوكرانيا، وذلك في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس.

وقال السناتور خلال حديثه مع شبكة فوكس نيوز: ”كيف ينتهي هذا الأمر؟ يجب على شخص ما في روسيا أن يصل إلى مستوى المسؤولية ويزيح هذا الرجل“.

وكرر السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، هذه الدعوة لاحقا في سلسلة تغريدات قائلا: “الوحيد القادر على تصويب الأمور هو الشعب الروسي”.

وتساءل: “أليس هناك من بروتس في روسيا؟” في إشارة إلى أحد قتلة الحاكم الروماني يوليوس قيصر.

وتساءل المرشح الرئاسي السابق عمّا إذا كان يوجد في الجيش الروسي “كولونيل أكثر نجاحا من شتاوفنبرغ” في إشارة إلى الضابط الألماني كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي فشلت قنبلته في قتل أدولف هتلر عام 1944.