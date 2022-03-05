رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع بوتين في موسكو أزمة أوكرانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأخير اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم السبت؛ لبحث أزمة أوكرانيا.

وعرضت إسرائيل الوساطة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن مسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بإمكانية حدوث انفراجة.