تاريخ النشر:
05 مارس 2022 16:58 GMT
تاريخ التحديث: 05 مارس 2022 17:20 GMT
رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث مع بوتين في موسكو أزمة أوكرانيا
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأخير اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم السبت؛ لبحث أزمة أوكرانيا. وعرضت إسرائيل
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأخير اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم السبت؛ لبحث أزمة أوكرانيا.
وعرضت إسرائيل الوساطة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن مسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بإمكانية حدوث انفراجة.