الخارجية الأمريكية: بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الصيني حول أوكرانيا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث اليوم السبت مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي حول ”حرب موسكو المتعمدة وغير المبررة على أوكرانيا“، وفقا لرويترز.

وأضاف برايس في بيان: ”أشار الوزير إلى أن العالم يراقب ليرى أي الدول ستدافع عن المبادئ الأساسية للحرية وتقرير المصير والسيادة“.

وتابع قائلا: ”شدد على أن العالم يتصرف بشكل موحد لرفض العدوان الروسي والرد عليه، بما يؤكد أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا“.

وكان بلينكن وصل السبت، إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ”فرانس برس“.

ويجتمع بلينكن مع مسؤولين بولنديين من بينهم زبيجنيو راو وزير خارجية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسيجري بلينكن محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن أيضا إلى مولدافيا التي تشهد أيضا توافد لاجئين أوكرانيين، وإلى دول البلطيق الثلاث المعنية بشكل خاص بتصرفات موسكو.

ويعتبر بلينكن أرفع مسؤول أمريكي يزور بولندا منذ بدء الغزو، وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ووزير الخارجية زبينيو راو، في رجيشو قرب الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أن أكثر من 780 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

ويقوم بلينكن بجولة على الحلفاء الرئيسيين في أوروبا الذين يتعرضون لضغوط من جراء الحرب، للتعبير عن دعم واشنطن لأمنهم وتعزيز الوحدة الغربية في مواجهة موسكو.

وكان بلينكن التقى في بروكسل الجمعة، نظراءه في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول إمكانية زيادة الضغط على روسيا وتعزيز دعم اللاجئين.

وقال من بروكسل: ”المئات، وحتى الآلاف من المدنيين قتلوا أو جرحوا“، وتستمر الحصيلة بالارتفاع، وأضاف: ”فر أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة“، واعداً بزيادة دعم واشنطن.