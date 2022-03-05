بوتين: العقوبات الغربية أشبه بإعلان حرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وقال بوتين أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي إن كل شيء يمضي وفقا لما هو مخطط له في أوكرانيا، مضيفا أن الجيش الروسي سيحقق أهدافه ضمن العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها هناك.

وذكر أن روسيا تريد ”نزع سلاح“ أوكرانيا و“التخلص من النزعة النازية“ بها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.