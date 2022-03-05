تقرير: إسرائيل تبني ألف وحدة استيطانية لإيواء يهود فارين من أوكرانيا

قال تقرير فلسطيني أصدرته مؤسسة ”الدفاع عن الأرض“ التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل شرعت في إنشاء ألف وحدة سكنية استيطانية لاستيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا جراء الغزو الروسي.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل بدأت بالتحرك لإنشاء ألف وحدة سكنية استيطانية لصالح استيعاب اليهود الفارين من أوكرانيا، وفق خطة وضعها رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية يشاي ميرلنغ.

وأشار إلى أن هذه الخطة تم وضعها قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تقضي بـ“إنشاء منازل مؤقتة للعائلات اليهودية في أوكرانيا التي تخطط للهجرة إلى إسرائيل تشمل مباني سكنية بمساحات مختلفة سيتم استخدامها كمجمعات لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد“.

وقال التقرير: ”ستقام المباني في مناطق قرب الحدود الشمالية في النقب، ووادي عربة، ووادي الينابيع بالقرب من بيسان، وفي وادي الأردن“.

وأشار إلى أن الوكالة اليهودية والزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، أطلقوا خطاً ساخناً خاصاً للإجابة على أسئلة اليهود في أوكرانيا الذين يسعون لمغادرة البلاد إلى إسرائيل أو لإجلاء أقاربهم من هناك.

وبحسب التقرير: ”وصلت إلى إسرائيل من أوكرانيا قبل إغلاق مجالها الجوي مع بدء الحرب رحلتان واحدة من كييف والأخرى من أوديسا، وكان على متن هذه الرحلات 100 مهاجر فقط، ما يؤشر أن معظم يهود أوكرانيا الذين يزيد عددهم عن 200 ألف شخص، يرفضون الهجرة إلى إسرائيل ويفضلون البقاء في بلدهم، أو الهجرة إلى أماكن أخرى“.

وفي ذات السياق، قال موقع هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن إسرائيل تتجهز لاحتمال استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن النائب عن حزب ”إسرائيل بيتنا“ ورئيس رابطة الصداقة الإسرائيلية الأوكرانية يفغيني سوفا، قوله إن ”إسرائيل سهلت شروط الدخول إليها لأقرباء من يحق له الحصول على جنسية إسرائيلية وفقا لقانون العودة“.

كما أشار إلى أن الوكالة اليهودية شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الطلبات المقدمة إليها للقدوم إلى إسرائيل من مواطنين في أوكرانيا والدول المجاورة، ومن المتوقع أن تصل أولى الرحلات الجوية لهؤلاء القادمين الجدد إلى إسرائيل، الأحد وسيتم في البداية إسكانهم في فنادق.