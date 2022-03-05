إرجاء خطة إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية

قالت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن خطة إجلاء المدنيين التي كان من المقرر تنفيذها اليوم السبت تأجلت بعد انتهاك القوات الروسية التي تحاصر المدينة وقف إطلاق نار متفق عليه، بحسب ”رويترز“.

وذكر مجلس المدينة في بيان أنه طلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ وانتظار المزيد من المعلومات بخصوص الإجلاء.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن ”هناك معلومات بأن السلطات الأوكرانية في ماريوبول لا تسمح بإجلاء المدنيين“.

وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتوفير ممرات آمنة، مؤكدا أن ”روسيا لا تستهدف سوى البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا“.

بدورها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع قالت إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم السبت، واتهمت ”قوميين“ أوكرانيين بمنع المدنيين من المغادرة.

وفي تصريحات تتعارض بشدة مع ما ذكره مسؤولون أوكرانيون، قالت الوزارة إن القوات الروسية تعرضت لإطلاق نار بعدما أنشأت الممرات الآمنة أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار.

وسبق أن ذكر مجلس مدينة ماريوبول أن روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار على نحو كامل، في حين قالت السلطات الأوكرانية إنها تدرس تقارير ذكرت أن القوات الروسية تستغل وقف إطلاق النار للتقدم نحو ماريوبول.

ويتعرض ميناء ماريوبول الاستراتيجي في شرق أوكرانيا السبت لـ“حصار“ يفرضه الجيش الروسي ولهجمات ”عنيفة“، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، داعيا إلى إنشاء ممر إنساني، وفق ”فرانس برس“.

وقال فاديم بويتشينكو، في رسالة على حساب ”تلغرام“ التابع لبلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة والمطلة على بحر آزوف: ”حاليا نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من تحت الحصار“.

وأضاف أن الأولوية هي التوصل إلى “وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من استعادة البنية التحتية الحيوية وإنشاء ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة”.

ومن شأن السيطرة على ماريوبول أن تشكل نقطة تحول مهمة في إطار الغزو الروسي لأوكرانيا لأن ذلك سيتيح إقامة صلة بين القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس.