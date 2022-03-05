بلينكن يصل بولندا لعقد محادثات حول الأمن واللاجئين من أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين بولنديين من بينهم زبيجنيو راو وزير خارجية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسيجري بلينكن محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن أيضاً إلى مولدافيا التي تشهد أيضاً توافد لاجئين أوكرانيين، وإلى دول البلطيق الثلاث المعنية بشكل خاص بتصرفات موسكو.

ويُعتبر بلينكن أرفع مسؤول أميركي يزور بولندا منذ بدء الغزو، وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي ووزير الخارجية زبينيو راو، في رجيشو قرب الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أنه قد فر أكثر من 780 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.

ويقوم بلينكن بجولة على الحلفاء الرئيسيين في أوروبا الذين يتعرضون لضغوط من جراء الحرب، للتعبير عن دعم واشنطن لأمنهم وتعزيز الوحدة الغربية في مواجهة موسكو.

وكان بلينكن التقى في بروكسل الجمعة، نظراءه في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول إمكانية زيادة الضغط على روسيا وتعزيز دعم اللاجئين.

وقال من بروكسل: ”المئات، وحتى الآلاف من المدنيين قتلوا أو جرحوا“، وتستمر الحصيلة بالارتفاع، وأضاف: ”فر أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة“، واعداً بزيادة دعم واشنطن.

وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس نظيره البولندي أندريه دودا على ”استقبال ومساعدة 700 ألف أوكراني وغيرهم فروا من الحرب“، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

كذلك رحب بايدن خلال اتصال هاتفي مع دودا باستقبال بولندا ”9000 جندي أميركي، من بينهم 4700 جندي إضافي تم نشرهم في الأسابيع الأخيرة لطمأنة الحلفاء على الجبهة الشرقية، وردع عدوان روسي ضد حلف شمال الأطلسي والحفاظ على الأمن والاستقرار في أوروبا“.

وعزز حلف شمال الأطلسي دفاعاته شرق أوروبا عبر نشر قوته للرد السريع للمرة الأولى، وإرسال الآلاف من جنود الحلف إلى دول الجناح الشرقي، ووضع أكثر من 130 طائرة مقاتلة وأكثر من 200 سفينة في البحر في حالة تأهب.