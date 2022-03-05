الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين قد يبلغ 1.5 مليون في مطلع الأسبوع

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا، مضيفا أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.

وقال فيليبو جراندي لوكالة ”رويترز“ عبر الهاتف، ”هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية“.

وتابع أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا.

وكان فيليبو جراندي قال في خطاب عبر الفيديو، يوم الخميس، إن مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون أسبوع بعد غزو روسيا للبلاد.

وأوضح جراندي في خطاب عبر الفيديو أنه عمل في حالات الطوارئ الخاصة باللاجئين لما يقرب من 40 عاما، وإنه نادرا ما رأى نزوحا جماعيا بهذه السرعة.

وقال إن التضامن الدولي يثلج الصدور لكن لا شيء يحل محل الحاجة إلى إسكات صوت البنادق والحاجة إلى نجاح الحوار والدبلوماسية، مؤكدا أن السلام هو السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة.

وواجه كثير من الفارين فترات انتظار طويلة في نقاط العبور على حدود بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا، وهي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجاور أوكرانيا.

وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون قد قالت إن التكتل يستعد لاستقبال ”ملايين“ اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا، وإنه من الصعب وضع تقدير دقيق لعدد من سيتدفقون عبر حدود الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنهم يواجهون في نفس الوقت احتياجات إنسانية ضخمة وعاجلة في أوكرانيا، حيث يوجد الكثير من النازحين في الداخل.