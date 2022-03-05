أردوغان يتحدث مع بوتين غدا.. تركيا مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأحد؛ لمناقشة الحرب في أوكرانيا، مبينا أن تركيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وتشترك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وتربطها علاقات جيدة مع الجانبين، لكنها تعارض فرض عقوبات على موسكو.

ووصفت أنقرة الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه ”غير مقبول“، وعرضت استضافة محادثات سلام، ودعت في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.

وقال كالين للصحفيين في إسطنبول، اليوم السبت، إن أردوغان سيكرر ذلك العرض لبوتين ويطلب منه ”إعطاء فرصة“ لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة ضرورية لعمليات إجلاء المدنيين وشحنات المساعدات.

وأضاف كالين: ”رسالة رئيسنا هي وقف الحرب والهجمات على الفور والبدء في محادثات بالاجتماع على أسس ملائمة وإعطاء فرصة للدبلوماسية“.

ولفت كالين إلى أنه من المهم أن يكون لروسيا نظير موثوق به للتحدث إليه لأن الغرب ”أحرق الجسور“ معها، مضيفا أن أنقرة لن تتخلى عن العلاقات مع روسيا أو مع أوكرانيا.

وبين كالين أيضا بأن الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا أو بالقرب منها تماثل ”اللعب بالنار“.

وأضاف أن أردوغان سيجري محادثات مع زعماء آخرين، اليوم السبت، منهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن تركيا ترحب بالتصريحات الروسية بشأن إجراء محادثات عن الممرات الإنسانية واستمرار المناقشات مع أوكرانيا.

وتقول تركيا إنها ترغب في استضافة لقاء بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات في منتدى دبلوماسي، الأسبوع المقبل، في جنوب تركيا. وتقول أوكرانيا إنها منفتحة على مثل هذه المحادثات كما رحبت روسيا بعرض أنقرة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركي، إبراهيم قالن، لشبكة ”سي إن إن“ سبب عدم فرض بلاده عقوبات على روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية بأوكرانيا،

وأضاف: ”في هذه الحالة لا نخطط لفرض أي عقوبات على روسيا بالوقت الحالي، لأننا لا نريد أن يتأثر اقتصادنا بصورة سلبية بسبب ذلك، لدينا علاقات اقتصادية قوية كالكثير من الآخرين“.

وتابع: ”لدينا روابط بالطاقة والسياحة والزراعة وغيرها من قطاعات الأعمال، ولكن الأمر الأهم من ذلك هو حقيقة أننا نريد إبقاء خطوط التواصل مع الروس مفتوحة، عندما تحدثت مع نظرائي الغربيين من الأمريكيين والأوروبيين وغيرهم بالحقيقة قالوا لي ولمسؤولينا أن من المهم أن تحافظ تركيا على خطوط تواصل مفتوحة مع روسيا“.