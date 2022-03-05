بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا

حثت بريطانيا مواطنيها اليوم السبت على مغادرة روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان ”إذا لم يكن وجودكم في روسيا أساسيا، نوصي بشدة بالمغادرة عبر المسارات التجارية الباقية“.

وناشدت بريطانيا مواطنيها يوم الإثنين بتجنب السفر إلى روسيا بسبب قلة خيارات الطيران المتاحة وزيادة التقلبات الاقتصادية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة إنها ستعلق مؤقتا عمل الصحفيين وموظفي الدعم في روسيا في أعقاب سن قانون جديد يمكن أن يسجن من يدان بتعمد نشر أخبار ”زائفة“.

وصرح تيم دافي المدير العام لـ ”بي.بي.سي“ في بيان أنه يبدو أن التشريع يجرم عمل الصحافة المستقلة.