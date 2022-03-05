تقرير: تصريحات إدارة بايدن "المحبطة" تشجع بوتين على "التمادي" في الحرب

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن أكثر ”الأمور المحبطة“، التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأزمة الأوكرانية، تتمثل في أنها تخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمور التي تعجز واشنطن وحلفاؤها في الناتو عن فعله، وهو ما يؤدي إلى تشجيعه على المضي قدما في استمرار الهجوم على أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، السبت، إن هذه النزعة ظهرت مجددا، الجمعة، في اجتماع حلف شمال الأطلسي، عند سؤال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن فرض حظر جوي على سماء أوكرانيا، لمنع الهيمنة الجوية الروسية، وعلّقت الصحيفة قائلة: ”رد بلينكن لن يمنع قائدي الدبابات الروسية من إهدار أي لحظة للنوم“.

ونقلت عن بلينكن قوله: ”فيما يتعلق بمنطقة الحظر الجوي، حتى ونحن نقوم بكل ما نستطيع لمنح الشعب الأوكراني ما يستطيع للدفاع عن نفسه بفعالية أمام روسيا، فإن هناك مسؤولية أيضا بالنسبة لنا، وهي ضمان ألا تنتقل الحرب خارج حدود أوكرانيا“.

وأضاف بلينكن: ”الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها فرض منطقة حظر الطيران تتمثل في إرسال طائرات الناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، وإسقاط الطائرات الروسية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا، حيث أعلن الرئيس بايدن أننا لن ندخل في حرب ضد روسيا“.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول: ”لا أحد يريد حربا بين الولايات المتحدة وروسيا، أوضح بلينكن نقطة مهمة، أن منطقة حظر الطيران قد تتطلب اشتباك طياري الناتو مع الطائرات الروسية، لهذا السبب ولأسباب أخرى فإن منطقة حظر طيران سيكون من الصعب تنفيذها، وقد تؤدي إلى انقسام الناتو“.

وعلّقت ”وول ستريت جورنال“ بقولها: ”ولكن لماذا يتم إبلاغ بوتين بألا يخشى شيئا، أيًا كان ما يفعله في أوكرانيا. فإذا كان لدى بوتين شك في وجود مساعدة عسكرية غربية أكبر لأوكرانيا، فإن الروس وقتها ربما لا يكونون مستعدين لقصف المدن الأوكرانية عشوائيا، وباستخدام القنابل العنقودية“، كما أفادت بعض التقارير.

وانتقدت الصحيفة أيضا ردود بلينكن على إمكانية فرض حظر على صادرات الغاز والنفط الروسي، حيث أشار إلى أن التأثير الفوري يتمثل في ارتفاع أسعار البنزين للأمريكيين، ويمكن أن يُفيد الروس أيضا في ظل الارتفاع الكبير المتوقع للأسعار.

وأردفت: ”النقطة الأخيرة ليست صحيحة، إذا تراجعت الصادرات الروسية في ظل الحظر المحتمل، كما أن النقطة الأولى تؤكد لبوتين أن الغرب يخشى المخاطرة السياسية في الداخل“.