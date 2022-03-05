بعد غزو أوكرانيا.. أمريكا وألمانيا وهولندا تنشر قوات إضافية في ليتوانيا

قال أرفيداس أنوسوسكاس وزير الدفاع في ليتوانيا اليوم السبت إن ألمانيا ستنشر قوات دفاع جوي في بلاده وإن الولايات المتحدة سترسل إليها كتيبة مقاتلة مسلحة بالدبابات.

وقال الوزير للصحفيين إن نشر هذه القوات الذي من المقرر أن يشمل المزيد من الجنود من هولندا أمر منفصل عن القوات التي ستأتي إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ستستضيفها بلاده في مارس/ آذار.

وأضاف أن نشر هذه القوات والقوات المشاركة في التدريبات سيزيد العدد الإجمالي لقوات الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إلى أربعة آلاف جندي من ثلاثة آلاف الآن.

وطلبت ليتوانيا من حلف شمال الأطلسي إضافة المزيد من القوات والمعدات في أراضيها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جهة أخرى، أبدى الاتحاد الأوروبي بعض التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد فترة لكن الدول ال27 الأعضاء فيه لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموعد النهائي لهذه العملية ولا حول منهج للإجراءات المعقدة بطبيعتها.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة في آرل بجنوب فرنسا حيث يجتمع وزراء الشؤون الأوروبية الـ27 منذ الخميس ”نريد أوكرانيا في الداخل (الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن“.

وأضاف أنه ”من المهم طمأنة (الأوكرانيين): نراهم في المستقبل داخل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة الأوروبية“. وأضاف ”لكن قبل ذلك يجب أن نركز على الأمر الأهم وهو مساعدة أوكرانيا في قتالها ضد العدو وتقديم كل مساعدة ممكنة لها“.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو ظهر فيه ببزة عسكرية ووراءه علم بلده بانضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي ”بلا تأخير“.

وقال زيلينسكي: ”نكافح لنصبح عضوا كامل العضوية في أوروبا، وأعتقد أننا نظهر للعالم بأسره اليوم أننا نستحق ذلك“.

وأضاف ”لذلك عليكم أن تثبتوا أنكم معنا وأنكم لا تتخلون عنا وأنكم أوروبيون فعلا“.

ورد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا ”سنتحمل مسؤولياتنا“.

لكن لا وجود لإجراءات انضمام سريعة إلى الاتحاد. فهذه الخطوة تتطلب تقريب تشريعات البلد المرشح من القانون الأوروبي في عملية طويلة إلى جانب مناقشات حول سلسلة من القضايا الأخرى.