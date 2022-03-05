"هكذا نجونا".. أوكرانيون يروون لـ"إرم نيوز" تفاصيل لجوئهم إلى المجر

”تحدثي لي عن رحلتك.. منذ مغادرتك أوكرانيا إلى حين لجوئك إلى هنا“؛ استغرقت ناتاليا كرالكوفسكايا حوالي دقيقة لاستيعاب السؤال والإجابة عنه، ليس لصعوبته ولا بسبب لغتها الإنجليزية الركيكة، بل كان وقع كلمة ”لجوئك“ كفيلاً بتجميد مقلتيها لدقيقة، لتتكلم بعدها بصوتها المرتجف.

تجيب ناتاليا على سؤال ”إرم نيوز“: ”لم يكن قرار الفرار مفاجئاً.. لقد اتخذناه منذ توتر الأجواء السياسية في إقليم دونباس، ومضينا في الساعات الأولى لبداية الحرب، تاركين منزلنا في مدينة موكاتشيفو رايون“.

وتتابع ابنة الـ 25 عاماً التي وصلت إلى المجر منذ ثلاثة أيام حديثها: ”أتيت إلى هنا مع أختي وزوجها، وإلى اليوم لا أقوى على استيعاب ما جرى، أتذكر في كل لحظة تفاصيل الرحلة الشاقة، صراخ الناس والأطفال، عدد السيارات والحافلات، صدقني رأيت سيارات تتدافع وتسير فوق سيارات أخرى بمن فيها“.

الأمان يرحب بكم

تقيم ناتاليا وعائلة أختها في سكن طلابي بمدينة ”نيرجهازا“ المجرية، بعد أن أوصلتها إلى هناك فرق تطوعية مجرية، تمركز أفرادها عند معبر ”تيزابيتش“ الحدودي مع أوكرانيا حاملين لافتات الترحيب باللاجئين، كتب عليها باللغة الأوكرانية.

مشرف منظمة الخدمة الخيرية المالطية – المجرية ستيفان توزيغ قال لـ ”إرم نيوز“: ”اتجهنا منذ اليوم الأول إلى الحدود لنقوم بإجلاء القادمين وإيصالهم إلى داخل المجر، فيما يقوم الفريق في مقر المنظمة بتحضير الطعام والشراب وإرساله إلى هنا، لتقديمه للواصلين من أوكرانيا“.

الدولة التي عرفت بسياستها المناهضة للهجرة واللاجئين، استقبلت حتى نهاية الأسبوع أكثر من 100 ألف أوكراني، حتى إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان توجه إلى الحدود وخفف من القواعد الصارمة للجوء في البلاد قائلاً: ”كل الهاربين من أوكرانيا سيجدون صديقا لهم في المجر“.

صوت الحرب

تشير ناتاليا بإصبعها إلى الغرفة المجاورة لبابها، وتتحدث لنا عن شاب يافع لم يتفوه بكلمة واحدة منذ مجيئه إلى المجر. نمضي نحو باب غرفته ونعرض عليه رغبتنا بالحديث معه مستخدمين عبارات بلغته الأم ألقتها عليه ناتاليا ليشعر بالطمأنينة قليلاً.. يجيبها بالأوكرانية أيضاً.. فتلتف إلينا لتترجم ما قاله بعبارة: ”هو على شفير الانتحار“.

ميخاليو بينتاليو، 31 عاماً، عازف غيتار من دونيتسك، ”أم المعارك“ كما يصفها، أصيب بصدمة نفسية لأن الحرب لم تشرده فحسب، بل قرعت طبولها خلال تحضيره لحفله الذي كان يحلم بإقامته منذ احترف العزف على آلته الموسيقية.

وقال لـ ”إرم نيوز“: ”الحرب ليست أمراً جديداً بالنسبة لي، فمدينتي دونيتسك تعاني منذ 8 أعوام من المعارك، لذلك انتقلت للعيش في مدينة اسمها بولتافا“.

يضيف بينتاليو: ”كنت أجلس في الاستوديو ليلة يوم الجمعة أعزف الموسيقى، ليبدأ دوي القذائف حولنا.. سقط صاروخ في المبنى المجاور، رأيت شخصاً يرمي نفسه من شرفة المنزل التي التهمتها النيران..! نزلنا إلى الملاجئ وقضينا الليلة كلها تحت الأرض، في اليوم الثاني قررت الرحيل“.

يغزو رأس ميخاليو الذي ترك عائلته في كييف ومضى، مزيجا من الأفكار، تارةً يشعر باليأس وتارة بالفرح لأنه نجا، وتارةً يستولي عليه شعور بتأنيت الضمير.. يقول: ”أشعر أحياناً أن نظرات الآخرين تشتمني.. لا أجيد استخدام البندقية.. لا أجيد شيئاً في هذه الحياة سوى العزف على الغيتار“.

يختم حديثه بعبارة: ”حتى الغيتار لم أنجح في إنقاذه.. لقد ظل هناك“، ثم يغادر ويغلق الباب رافضاً التقاط صورة له.

نزوح ترانزيت

غالباً ما يمضي اللاجئون الأوكرانيون أياما قليلة في المجر ثم يغادرونها، إلا أولئك الذين لديهم صلة قربة لعائلة ما في هنغاريا، خاصة بعد إعلان الدولة المجرية عدم موافقتها على قرار الاتحاد الأوروبي بمنح اللاجئين الأوكرانيين إقامة مؤقتة داخل دول الاتحاد.

بابتسامة خجولة يعلق إيفان بورخيتوف.41 عاماً وزوجته سفيتلانا. 33 عاماً على الخبر، ويقولون لـ ”إرم نيوز“: لا يسعنا إلا أن نشكر هذا البلد على استقبالنا ومنحنا هذه الغرفة مجاناً، لكننا نعتزم الرحيل في جميع الأحوال، فأقرباؤنا في إيطاليا ينتظروننا“.

هرب إيفان الذي يعمل مدرساً في الجامعة مع زوجته من مدينتهم ”أوجهورود“ المحاذية للمجر قبل وصول رصاص الحرب إليهم، غير محتفظين بحفنة من الأمل في العودة إلى بلادهم..

يقول إيفان: ”لن تهدأ هذه البلاد، سواء احتلتها روسيا أم لا، ستبقى حاضنة للمعارك والنزاعات، فهي خط تماس لن ينعم بالأمان بعد اليوم، ونحن نترقب ذلك منذ زمن بعيد، ونعلم أننا لن نقوى على مجابهة الغزو الروسي وبطش بوتين مهما دعمنا الغرب، لذلك أنا أعتب على نظام الحكم في بلادي حساباتهم كانت خاطئة هذا رأيي“.