الكرملين: الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا

قال الكرملين، اليوم السبت، إن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفا أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الغرب يشن ”حرب عصابات اقتصادية“ على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقا للمصالح الروسية.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا، خلال الأيام الماضية؛ بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية، وصممت العقوبات بطريقة تعيق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي. كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.

وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات بحق مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.

وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط نورد ستريم2 الروسي، المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا، كما فرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا.