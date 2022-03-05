روسيا توقف إطلاق النار مؤقتا لإجلاء مدنيين من شرق أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار يوم السبت، للسماح بإجلاء المدنيين من مدينتين في شرق أوكرانيا إحداهما مرفأ ماريوبول الاستراتيجي المحاصر، وذلك بعد مشاورات بين ممثلين عن كييف وموسكو.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن ”الجانب الروسي يعلن نظام إسكات“ السلاح اعتبارا من (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) و“فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا“، فيما ذكرت بلدية ماريوبول أن الإجلاء بدأ (التاسعة بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الوزارة أنه ”تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية“.

وكان رئيس بلدية ماريوبول أعلن السبت، أن القوات الروسية تحاصر المدينة وتشن ”هجمات بلا رحمة“ عليها.

وكتب فاديم بويتشينكو على تطبيق ”تلغرام“ أنه ”منذ خمسة أيام تتعرض مدينتنا وأسرتنا التي تتألف من نصف مليون شخص لهجمات بلا رحمة“، داعيا إلى ”مواصلة المقاومة“.

وأضاف: ”نبحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وجميع السبل الممكنة لإخراج ماريوبول من الحصار“.

وأكد أن ”أولويتنا هي وقف إطلاق النار حتى نتمكن من إعادة البنية التحتية الحيوية وإقامة ممر إنساني لجلب الغذاء والدواء إلى المدينة“.

وبدأت القوات الروسية حربها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، موقعة خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح، فيما فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو لإجبارها على وقف الهجوم.

من جهته، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة، عن أسفه للقرار ”المتعمد“ الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية: ”مع عِلمه بأن لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا“.

وأضاف: ”أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي“.

وتابع: ”نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدوانًا روسيًا مباشرًا ضد الناتو“.

وأردف الرئيس الأوكراني ”إنها عملية تنويم مغناطيسي ذاتي للضعفاء الذين يفتقدون لشعور الأمن الداخلي، في حين أن لديهم أسلحة أقوى بكثير من أسلحتنا“.

ورفض الحلفاء في وقت سابق أمس الجمعة، طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يوقف الحرب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن ”الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية“.

وتابع: ”إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم“.