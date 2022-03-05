نيوزويك: ترامب هدد بوتين بضرب موسكو خلال فترة رئاسته

كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هدد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو إذا ما حاول إثارة المشاكل.

ونشرت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية المقطع المصور الذي قالت إنه أظهر لاعب الغولف الأمريكي المعروف جون دالي يتحدث مع الرئيس السابق ترامب على الهاتف.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن ترامب أبلغ دالي أن بوتين كان صديقه عندما كان الرئيس السابق في البيت الأبيض، مضيفة أن المقطع نشره دالي عبر حسابه على شبكة ”إنستغرام“ وأنه كان يتحدث لترامب عبر مكبر الصوت في الهاتف.

وقالت المجلة:“ ناقش الاثنان الأسلحة النووية، والتهديدات المزعومة، التي قال ترامب إنه وجهها لبوتين.. وقال ترامب: ”كلهم يقولون، آه، إنه (بوتين) قوة نووية“..كما تعلم، كان صديقي.. لقد تعاملت معه بشكل رائع.. ومرة قلت له: فلاديمير، إذا فعلت ذلك، فإننا سنضرب موسكو .. قلت له: سنضرب موسكو“.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن ترامب ودالي تحدثا عن الغزو الروسي الحالي لأوكرانيا، لكنها أضافت أنه من غير الواضح ماذا عنى الرئيس السابق بقوله: ”إذا فعلت ذلك“.

وتابعت نيوزويك: ”قال ترامب: ”قلت له سنضرب موسكو…. وقد صدقني نوعًا ما، مثل 5 أو 10%… أعتقد أن هذا كل ما تحتاجه“، بحسب تعبيره.

وذكرت المجلة أن ترامب استمر في التباهي بتأجيل بوتين غزو أوكرانيا حتى ترك منصبه، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلمّح فيها ترامب إلى فكرة أن هجوم بوتين لم يكن ليحدث إذا كان لا يزال رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب: ”لم يفعل ذلك قط خلال فترة وجودي، جون، كما تعلم..نحن نتحدث جميعًا عن ذلك، ولم يفعل ذلك خلال السنوات الأربع الماضية لأنه كان يعلم أنه لا يستطيع ذلك“، في إشارة لغزو أوكرانيا.

وتحدث ترامب أيضًا عن الصين، قائلًا إن الرئيس شي جين بينغ لم ”يضايقه“ أثناء توليه منصبه، لكنه تكهن بأن تايوان هي التالية لغزو محتمل من قبل الصين.

وقال الرئيس السابق: ”تايوان ستكون التالية.. لن يكون لديك أي رقائق كمبيوتر، سيفجرونها كلها من على وجه الأرض“.