شبكات أمريكية تعلن تعليق نشاط صحافييها في روسيا

أعلنت شبكات إعلام أمريكية بينها وكالة بلومبرغ للأنباء و“سي أن أن“ الجمعة، تعليق نشاط صحافييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر ”معلومات كاذبة“ عن الجيش وغزو اوكرانيا.

وقال رئيس تحرير وكالة بولمبيرغ جون ميكلثويت في مقال نشره موقع الوكالة الإلكتروني ”قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتًا عملنا في جمع الأخبار في روسيا“.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا ينصّ على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي، في الوقت الذي تتابع فيه موسكو غزوها لأوكرانيا، بحسب ”فرانس برس“.

ووقّع بوتين أيضًا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية بسبب الغزو.

وفي وقت سابق، الجمعة، حث الرئيس الروسي، دول الجوار على ”عدم تصعيد التوتر“، وذلك بعد 8 أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ”رويترز“.

وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون: ”لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا، وأنصحهم أيضًا بعدم تصعيد الموقف، وعدم فرض أي قيود.. نفي بجميع التزاماتنا، وسنواصل الوفاء بها“.

وأضاف: ”لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردًا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية“.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون وهو يشارك عبر الإنترنت من مقر إقامته خارج موسكو في حفل لرفع العلم على متن عبارة شمال روسيا.

وكان بوتين قد قال، الخميس، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل ”نازيين جددًا“ من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، كما اعتبر أن هؤلاء ”شعب واحد“.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم الثامن للهجوم الروسي على أوكرانيا، قال بوتين في كلمة بثها التلفزيون الروسي: إن ”العملية العسكرية الخاصة تسير بدقة بحسب الجدول الزمني المعد لها، بحسب الخطة“.

وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها.

وكان الكرملين قد كشف، في وقت سابق من يوم الخميس، أن بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهداف العملية الروسية في أوكرانيا المتمثلة بنزع أسلحتها، ووضعها المحايد، ستتحقق على أي حال.