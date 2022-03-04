الرئيس الإيراني: نعلق آمالنا على الله والشعب لا على المحادثات النووية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن أمل حكومته بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا نبحث عن معجزة في هذه العاصمة، في إشارة إلى المفاوضات النووية مع الغرب التي تهدف إلى رفع العقوبات عن بلاده.

وأضاف رئيسي للصحفيين عقب انتهاء زيارته لمحافظة غلستان شمال إيران ”لا يمكننا ربط الاقتصاد بإرادة العديد من البلدان، وأملنا بالله ثم في الناس وليس في فيينا“.

وأوضح رئيسي ”إننا نسعى إلى رفع العقوبات، والأهم من ذلك نسعى لتحييد العقوبات، ونحن لا نبحث عن معجزة فيينا“.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني فيما تشير التصريحات والتقارير الواردة من العاصمة فيينا عن قرب إعلان التوقيع عن اتفاق بين طهران ومجموعة 4+1 بعد مفاوضات طويلة امتدت لنحو 11 شهراً.

وكانت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة نقلت عن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قوله يوم الجمعة، إنه ”من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي بين إيران ومجموعة 4+1 يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل“.

وأضاف بوريل بوريل للصحفيين في بروكسل ”آمل أن نتمكن من الوصول إلى نهاية الأسبوع“.

ويهدف الاتفاق بين إيران والقوى الدولية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في آيار/مايو 2018، فيما قامت طهران بخفض التزاماتها النووية والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية، كما رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة.

وفي سياق متصل، وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني إن ”غروسي وصل إلى طهران وكان في استقباله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي“.

ومن المقرر أن يجتمع غروسي اليوم السبت مع نظيره الإيراني محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفقاً لتقارير صحفية إيرانية.

وقال غروسي قبل توجهه إلى طهران ”سأتوجه الى طهران مساء اليوم للقاء المسؤولين الايرانيين غدا وبحث باقي القضايا العالقة، ونحن نمر في فترة زمنية حساسة لكن التوصل إلى نتيجة إيجابية بالنسبة للجميع أمر متاح“.

وإحدى القضايا المتبقية هي قضية المواد النووية التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجزاء من إيران، والتي لم يتم الإبلاغ عن وجودها للوكالة.

وتقول الوكالة إنها اكتشفت آثارًا لليورانيوم المخصب في ثلاثة أجزاء مختلفة من البلاد، ولم تقدم إيران أبدًا إجابة مقنعة.

وتريد إيران إغلاق القضية في نفس وقت الاتفاق الجديد، لكن الدول الغربية تقول إن القضية لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي.