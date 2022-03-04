مع وصول المحادثات لمرحلة حاسمة.. مدير "الطاقة الذرية" يزور طهران

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، السبت، أن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل العاصمة الإيرانية طهران، مع وصول المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم، العام 2015، إلى مرحلة حاسمة.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ إن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كان في استقبال جروسي في مطار طهران.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أنباء حول إبرام اتفاق وشيك، حيث قالت كبيرة مبعوثي بريطانيا لمحادثات إيران النووية، الجمعة، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، تقترب من التوصل لاتفاق، وإنها وزملاءها من فرنسا وألمانيا في طريقهم إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات.

وكتبت ستيفاني القاق على تويتر: ”نحن قريبون. مفاوضو الثلاثي الأوروبي سيغادرون لفترة وجيزة لإطلاع الوزراء على الوضع، ومستعدون للعودة في القريب العاجل“.

وعلى الرغم من تغريدة الدبلوماسية البريطانية على ”تويتر“، قال مصدران مطلعان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فيما قال مسؤولون أوروبيون وإيرانيون إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني باقٍ في فيينا.

ويسعى المفاوضون، منذ 11 شهرًا، إلى إحياء اتفاق 2015 الذي فرضت إيران بموجبه قيودًا على برنامجها النووي، بما يزيد صعوبة الحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتنفي إيران أي طموح لحيازة أسلحة نووية.

وسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق، في 2018، وأعاد العقوبات الأمريكية التي قيدت قدرة إيران على تصدير النفط، ودفعت طهران للشروع في انتهاك قيود الاتفاق بعد ذلك بعام تقريبًا.

واستبعد كبير الدبلوماسيين الروس في المحادثات، أمس الخميس، انهيار المحادثات الآن، وقال إنه من المرجح عقد اجتماع وزاري، وهو سيناريو معروف في حالة مباركة أي اتفاق، لكنه لم يستطع تحديد ما إذا كان سيعقد، يوم السبت أو الأحد أو الاثنين.

لكن هناك تفاصيل كثيرة للغاية يتعين حسمها قبل الاتفاق.

ومن بين القضايا العالقة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل المرتبطة بمواد نووية تشتبه الوكالة بأن إيران لم تعلن عنها.

وعثرت الوكالة الدولية على جزيئات من اليورانيوم المعالج في 3 مواقع قديمة لم تعلن إيران عنها قط، وأشارت مرارًا إلى أن طهران لم تقدم أجوبة شافية.

وتهدف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران للاتفاق على عملية تؤدي إلى إنهاء التحقيق، مما قد يمهد الطريق لاتفاق أوسع نطاقًا، بحسب ما يقوله دبلوماسيون.